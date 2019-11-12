年度鰻苗捕撈期開跑 漁民把握4個月捕撈期

2019-11-12 16:13 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ／台中即時報導



每年11月起至隔年2月底，行政院農委會漁業署開放台灣沿岸3海浬內撈捕鰻魚苗，其餘時段禁止捕撈，違者依法開罰。台中市大安及大甲等河海交匯地海域，每年入冬時節，是當地漁民捕撈鰻苗的主要場域，雖氣溫及海況不佳，漁民仍把握4個月的捕撈期，冒著寒風及大浪前往撈捕。水利局表示，目前已有44名漁民申請捕撈。

為保育日漸減少的鰻魚，漁業署102年9月訂定「鰻苗捕撈漁期管制規定」，除花蓮縣及台東縣，其他縣市距岸三海浬內海域、潮間帶及河口水域，每年3月起至10月31日止禁止捕撈鰻苗，違者依漁業法規定，處3萬元以上、15萬元以下罰鍰；每年11月至隔年2月底則開放捕撈。

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中市府水利局指出，台中市大安區五甲漁港、溫寮漁港、北汕海堤、海尾海堤與大甲區船頭埔二號海堤、西岐海堤、西勢海堤、雙寮海堤等河海交匯地海域，及清水大排出海口處，每年入冬時節，是當地漁民主要捕撈鰻苗的場域，漁民於海堤區域內捕撈鰻魚苗，需整地開挖導水路，並施設網架引鰻魚苗流入，為保護既有海堤防洪功能，漁民須依「海堤管理辦法」提出申請。

因捕撈作業涉及眾多單位權管，申請作業繁瑣，水利局上月已於大安、大甲及清水區舉行3場大型會勘說明會，邀集相關單位參加，針對漁民撈捕作業注意事項及相關法令進行宣導，協助民眾取得作業許可，讓漁民安心合法捕撈。