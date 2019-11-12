她照顧罹癌長輩撐家計 淪邊緣戶念不起大學

2019-11-12 16:09 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ／即時報導



彰化縣埔心鄉24歲許姓女子長期與父親、伯父同住，但兩人陸續罹癌化療，許女高中畢業後未能持續升學，長期在麵攤打工承擔家計，因不符合低收入戶申請資格，當地慈善團體紫霞靈鳳同心慈善會、雅頓關懷慈善會、玄元帝爺功德會等單位今天前往許家捐款，表達關心。

埔心村長許杏雨說，許家人所住的古厝過去有20多戶，後來陸續搬離，僅剩3、4戶，許姓兄弟這幾年前後罹患口腔癌、食道癌接受化療，身體狀況不佳無法外出工作，原想幫忙申請社福補助，但兄弟持分家族幾坪土地，這塊土地為200多人共有，即使賣掉獲得的也很少，但因此不符合低收入戶申請資格，淪為邊緣戶。

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許女從小由父親和伯父照顧，65歲伯父未婚，56歲父親打零工照顧家庭，讓她一路念到高中畢業，許女為分擔家計在畢業前就開始打工，畢業後雖曾到糖果工廠工作，但考量能彈性照顧家裡，又回到距離家裡近的麵攤打工，常要帶家人到醫院看病請假，偶有突發狀況須臨時趕回家，一個月的薪水僅1萬多元。

「好想上大學」許女說，當初對餐飲有興趣，但考量念大學可能須離開家，家裡經濟也不允許只能放棄，要是有機會仍希望能回去念大學。