親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

時代力量不分區出爐 黃國昌排第四、小燈泡媽媽入列

輕颱風神生成 對台灣無直接影響

接受高中職改隸是林佳龍錯誤政策？議員：養不好養不起

2019-11-12 15:54聯合報 記者陳秋雲／即時報導

台中市議會今進行教育文化業務質詢，要求教育局長楊振昇應向教育部反映，前市長林佳龍接受將國立高中職改制為市立是「錯誤決策」養不好也養不起，更讓學生受教權形同「一國兩制」，教育局應主動建請教育部收回成命，讓市立高中職回歸國立。

教育局長楊振昇説，高中職目前改隸市府，除非教育部收回，否則應考慮高中職教師的「歸屬感！」李中表示教育部好不容易把燙手山芋丟給台中，怎會收回？

市府初步統計，教育部負擔高中職改隸經費共69億5789萬5000元，市庫負擔2億575萬元包括國、私立高中職改隸後退休人員撫卹經費丶公教人員退休金丶私校公保等，另競爭型計畫經費9240萬。

李中舉例，先前台中一中莊敬樓與操場要改建，若還屬於國立，經費根本不成問題；但現階段隸屬於市立，教育經費捉襟見肘，找前瞻計畫與停管基金支應衍申更多問題，造成學生丶家長大力反對。

台中高工機械大樓興建計畫，原本是教育部要負擔全額，現在教育部次長林騰蛟竟然說要中央與地方要六四分攤。教育局長楊振昇表示，無力負擔。

李中說，108課綱實施後各校要開設大量的選修科目、需要補充教師人力，但若要把台中缺額184名補滿，市庫還要再拿出約1億6,000萬元更是雪上加霜，台中市養不起也養不好。

因此，他強烈要求教育局應主動向中央教育部表達將市立中職回歸國立，不要影響高中職學生的受教權。

台中市議員李中要求教育局向中央反映，收回高中職。圖/李中提供
台中市議員李中要求教育局向中央反映，收回高中職。圖/李中提供
分享

教育部教育局台中市

相關新聞

台中州廳何去何從 市府：明年確定國美二館或恢復廳舍

2019-11-12 13:16

顏寬恒個人MV 訴說從政的「初衷」

2019-11-12 15:50

影／顧黃水花噴火李成濟 藍營議員也被流彈波及

2019-11-12 15:09

南投空拍抓燒稻草 勸二期稻農民物製造空污

2019-11-12 13:21

影/議員指中影八德列黨產？ 中市府：影視基地履約順利

2019-11-12 12:34

奪獎80件！棄槍拾筆的黃銀呈 發現當畫家比當流氓還有天分

2019-11-12 11:50

中市府低碳無煙校園急邀功？教局：盡力全數改善

2019-11-12 11:38

前後圖對照！兩億花博森林園區成廢墟 策展人批盧市府

2019-11-12 10:30

彰化縣靠順澤宮一頂「冠軍帽」炒熱田中小鎮觀光？

2019-11-12 10:12

季節限定！南投139線落羽松轉紅 怎樣拍都美翻了

2019-11-12 07:38

大肚山火燒山3天2起 專家促闢防火帶、復育森林

2019-11-12 00:02

準備好了！因應台商回流 台中規劃土地670頃

2019-11-11 23:58

護網鬆脫 埔里觀音瀑布吊橋補破網

2019-11-11 23:44

「廟」緣！伊登代言彰化 獲榮譽縣民證

2019-11-11 23:43

日月潭留客住 逾20家異業結盟行銷

2019-11-11 23:43

中火許可證大戰 中市府、台電各自出招

2019-11-11 23:17

聖三媽離鄉30年已回家 奠安宮祖廟二度拆遷重建是挑戰

2019-11-11 22:22

賴清德市場拜票不占小便宜 商家送的東西一律買

2019-11-11 18:07

江啟臣爭取新社石岡與豐原多區灌溉水 農委會全額負擔

2019-11-11 18:03

由愛冤家的二媽輪辦 彰化南瑤宮明年進香時程確定

2019-11-11 16:36

影／大肚山年年火燒山 學者籲闢防火帶、復育森林

2019-11-11 15:02

只有500名額 「八卦傳騎」單車訪小鎮開放報名

2019-11-11 14:45

中央綠能屋頂計畫 中市試辦兩年發電慘澹

2019-11-11 13:39

影／民歌手邰肇玫分享癌症治療經驗 音樂分享唱出希望

2019-11-11 13:24

台中住北屯很幸福？眾人急勸「入夜另個世界」 加碼曝世外桃源底加！

2019-11-11 12:00

進入肺炎高峰期 中山醫籲民眾打疫苗保身

2019-11-11 11:04

田中520黑白兩稻 陣頭相挺11月9日登場

2019-11-05 00:34

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00

不再單打獨鬥搶客 大日月潭區業者聯手行銷盼創雙贏

2019-11-11 13:07

中火今年預估用煤1300萬公噸 台電：商轉以來最低用量

2019-11-11 12:39

彰化大啖美食發胖？ 世界三鐵冠軍伊登：回去要做重訓

2019-11-11 11:33
看更多

熱門文章

不想再生了！32歲少婦生第6胎 結婚8年連生3男3女

2019-11-12 10:58

前後圖對照！兩億花博森林園區成廢墟 策展人批盧市府

2019-11-12 10:30

討海半生 澎湖伯陳文騫意外捕獲3公尺長怪魚

2019-11-11 23:02

高雄勞工夜市300家攤商今熄燈 民眾湧入「逛最後一次」

2019-11-11 20:48

廣德家罷韓餅店 張廣德臉書宣布選鳳山區立委

2019-11-11 21:02

屏東好貼薪已有460人申請 還有140個名額

2019-11-11 17:09

IKEA台南分店2030開幕？ 一張圖完美詮釋在地人心聲

2019-11-12 11:31

季節限定！南投139線落羽松轉紅 怎樣拍都美翻了

2019-11-12 07:38

富岡漁港擴建後不能停郵輪 議員嘆7億這樣花可惜

2019-11-11 18:40

治水趕不上氣候變化 水利署會勘找解方

2019-11-11 17:19

澄清湖奇景「編織綠葉」 網笑：虐待植物快報警

2019-11-12 11:54

脫口謝蔡英文國旅補助 葉匡時：但票別投她

2019-11-11 16:14

聖三媽離鄉30年已回家 奠安宮祖廟二度拆遷重建是挑戰

2019-11-11 22:22

賴峰偉拍板 澎湖大倉島媽祖文化園區案起死回生

2019-11-11 19:45

藥師不在門市仍賣藥 議員質疑北市衛生局稽查流於形式

2019-11-12 10:49

從暗黑到人潮聚集 基隆東岸廣場改造奪台灣建築獎首獎

2019-11-12 13:17

彰化縣靠順澤宮一頂「冠軍帽」炒熱田中小鎮觀光？

2019-11-12 10:12

一座公園超過10面「禁丟垃圾」告示牌 村長無奈：照丟

2019-11-12 10:38

嘉市1999將恢復 採實名制遏止惡意檢舉

2019-11-11 20:21

漂亮寶貝前國手議員生女 酸林右昌問8次終於記得性別

2019-11-12 10:17

影／「台灣很好」南方澳漁民反抹黑 李麗華：不會理會

2019-11-12 11:02

基隆全運會雪崩式下滑本島墊底 陳宜籲設法留住人才

2019-11-12 11:39

黑面琵鷺宜蘭度冬首發團現蹤 其中有隻「白雪公主」

2019-11-11 21:42

「北宜直鐵、高鐵2選1」交通部長槓台北市長

2019-11-12 00:13

「心中最美的公路在哪？」高市3道路參加最美公路票選

2019-11-11 20:20

安康公園滑梯遭質疑設計不良 柯坦言「怪怪的」

2019-11-11 23:00

竹市長和公園變森林客廳 還有圓形籃球場、樹屋

2019-11-11 16:09

賴清德市場拜票不占小便宜 商家送的東西一律買

2019-11-11 18:07

國民黨金門立委初選民調出爐 陳玉珍壓倒性勝出

2019-11-11 18:47

影／議員暗訪大同區色情按摩店 柯文哲承諾稽查

2019-11-11 16:49

基隆委託行市集有油飯刈包咖啡 他邀賴清德測錢包深度

2019-11-11 16:49

綠營批新住民預算不增反減 高市府：少的是中央補助

2019-11-12 10:28

中火許可證大戰 中市府、台電各自出招

2019-11-11 23:17

王世堅諷市府有五大弊案 柯文哲回嗆：不滿意就送法辦

2019-11-12 14:55

台南連續10個月人口負成長 議員憂進入人口黑暗期

2019-11-11 16:44

「竹東浪漫好食光」跨界客家料理 邀民眾報名來品嘗

2019-11-12 12:45

蘭嶼無合法民宿 觀光局補助難受惠 縣府允協助

2019-11-11 16:20

北市取締綠色人行道路霸 首日清除41件

2019-11-11 23:24

北市水燈節11月17日登場 星星水燈帶你體驗東南亞風情

2019-11-12 07:48

桃園藝文特區野鴿成群有環境隱憂 鄭文燦：專案處理

2019-11-12 11:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top