接受高中職改隸是林佳龍錯誤政策？議員：養不好養不起

2019-11-12 15:54 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ／即時報導



台中市議會今進行教育文化業務質詢，要求教育局長楊振昇應向教育部反映，前市長林佳龍接受將國立高中職改制為市立是「錯誤決策」養不好也養不起，更讓學生受教權形同「一國兩制」，教育局應主動建請教育部收回成命，讓市立高中職回歸國立。

教育局長楊振昇説，高中職目前改隸市府，除非教育部收回，否則應考慮高中職教師的「歸屬感！」李中表示教育部好不容易把燙手山芋丟給台中，怎會收回？

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市府初步統計，教育部負擔高中職改隸經費共69億5789萬5000元，市庫負擔2億575萬元包括國、私立高中職改隸後退休人員撫卹經費丶公教人員退休金丶私校公保等，另競爭型計畫經費9240萬。

李中舉例，先前台中一中莊敬樓與操場要改建，若還屬於國立，經費根本不成問題；但現階段隸屬於市立，教育經費捉襟見肘，找前瞻計畫與停管基金支應衍申更多問題，造成學生丶家長大力反對。

台中高工機械大樓興建計畫，原本是教育部要負擔全額，現在教育部次長林騰蛟竟然說要中央與地方要六四分攤。教育局長楊振昇表示，無力負擔。

李中說，108課綱實施後各校要開設大量的選修科目、需要補充教師人力，但若要把台中缺額184名補滿，市庫還要再拿出約1億6,000萬元更是雪上加霜，台中市養不起也養不好。