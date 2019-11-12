影／顧黃水花噴火李成濟 藍營議員也被流彈波及

2019-11-12 15:09 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ／彰化即時報導



彰化縣議員顧黃水花今天在議會質詢時再提 369敬老禮金案，還消譴同黨議員說「實在講的國民黨的可以去睡了，國民黨的不用來這邊坐了啦」，當初369排富是表決來決定，民進黨議員卻在外放風聲，說都是國民黨不給發，言下之意民進黨吃人夠夠，場面一度火爆。

顧黃水花今天質詢時，講到民進黨發文宣品、重陽節敬老369禮金時，突然愈說火氣愈大說「實在講的國民黨的可以去睡了，國民黨的不用來這邊坐了啦」，還點名同黨林庚壬起來講「還原現場」，林庚壬一臉無辜，顧黃還說「你在驚什麼?」，來說一下369分組審查時，李成濟（民進黨縣議員)說什麼?

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顧黃水花也cue今天議會主席劉淑芳縣議員說「主席現在換你說」，現場爆出笑聲，顧黃不等劉說話，繼續問說前縣長魏明谷去年突然說要發369，議會根本沒審到這條，發了又沒錢，有沒有想到108年預算夠不夠？還差2億，還可能排擠到營養午餐，可窮大人，但可以窮小孩嗎?

由於當時議員進行小組審查，討論是否369排富方案、追減預算，顧黃水花說當時是李成濟喊表決「是你喊表決就過了耶」，我才說「表決就表決啦!」，但李成濟現在在外面都說是她顧黃水花不發369。