台中州廳何去何從 市府：明年確定國美二館或恢復廳舍
台中市議會今天進行教育文化業務質詢，市議員黃守達要求文化局儘速提出台中州廳的活化方案，並指盧秀燕市長一面放話取回主導權，另一面又態度消極，至今不見任何積極作為，台中州廳的未來到底何去何從？
台中市政府文化局長張大春表示，市府9月28日召開地方說明會，邀請文化部國美館、民意代表、里長、市民、專家學者等共同參與，目前有兩個方向，包括文化部規劃國美館二館，另恢復原來市府辦公使用，並規劃部分商業空間，明年提出細部計畫。
黃守達表示，文化局辦場說明會後，文化局再也沒動作，也不見會議紀錄也遲遲與任何作為。
黃守達質疑，盧市府覺得國美館的近代藝術典藏中心方案「太靜態」，想要保持作辦公廳舍並配合商業空間；然而盧市府卻沒有配套，連哪些局處要進駐也說不上，形同毫無方案，這樣真的可以活絡舊城區嗎？
黃守達指出，根據中華民國博物館學會登錄台中市的博物館與文物展覽設施，扣掉結束營業的約有71所，以台中市今年10月人口數281萬3397來算，約為3萬9千個台中市民，才擁有一座美術館。與其他國家相比，英國每2萬6259人擁有1座美術館，美國更是每9346個國民就享有一座美術館。盧市府還覺得台中的美術舘太多嗎？還是盧市府覺得台中人不夠有格調，不會想去美術館？
黃守達質疑，對於台中州廳的未來，盧市府總是在說要凝聚社會共識，卻提不出自己的方案。黃守達建議，既然市府號稱重視公民審議直接民主，設置了公共政策網路參與平台。那何不乾脆將台中州廳未來，放到平台的「眾開講」讓市民投票表達意見？
黃守達表示，既然沒有替代方案，盧市府就應該就「台灣近代藝術典藏中心」認真研議。黃守達要求，文化局要趕快動起來，邀集博物館、美術館、藝文界的專家學者進來，讓真正的文化專業能夠參與州廳活化的討論，這才是台中舊城文藝復興的百年大計。
文化局表示，台中州廳修復後續再利用方向，市府將站在市民最大權益上來思考，促進舊市區經濟發展、通盤考量歷史、文化、社會及經濟等面向，並尊重議會及市民意見，讓台中州廳及周邊發展規劃效益最大化，成為地方亮點；目前文化局配合都市發展局對州廳等老建築再利用舉辦座談會，後續也將持續徵詢各方意見，規劃再辦理說明會或座談會，聽取各方建言。
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