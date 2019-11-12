親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

被總統電話感動…洪恒珠退選屏東立委 競總轉小英後援會

拯救戰區10萬人：敘利亞白盔隊創辦人 伊斯坦堡街頭身亡

2019更生美展在大墩文化中心舉行 展出158件作品

2019-11-12 13:07聯合報 記者白錫鏗／台中即時報導

「2019更生美展」開幕暨「天燈-希望的使者」新書發表會今天上午假中市西區大墩文化中心舉行開幕典禮，展出158件作品，展期即日起至本月20日止。

法務部張常務次長張斗輝、台灣高等檢察署檢察長王添盛、法務部前部長施茂林、台中高分檢檢察長謝榮盛、台中地檢署檢察長陳宏達、台中市政府法制局局長李善植、台中市大墩文化中心主任陳文進、台中更保主任委員王錦賜以及中區司法機關及矯正機關首長等人蒞臨會場鼓勵更生人

會場展出出監藝術達人創作暨臺中地區各矯正機關收容人之教化藝文及作業技訓作品。開幕活動首先由「一日更生輔導員」VCR揭開序幕，為吸引年輕族群的青睞及讓社會大眾瞭解更生輔導員的辛勞，能夠更深入了解其服務精神，因之參考時下流行的一日系列主題，籌拍一日更生輔導員影片。

劇中由更保臺中分會林妍如及李得全二位更生輔導員擔任影片主角，以詼諧幽默的方式訪視馨園安置處所及家庭支持服務方案輔導成功更生朋友，來呈現更生輔導員一日的工作內容。劇中穿插法務部蔡部長清祥及臺灣更生保護會王董事長添盛關懷更生人情節，藉此影片呼籲社會大眾對更生人多一些接納與關懷，也希望更多人加入更生志工的行列。

本次美展主題作品為藝術家黃銀呈創作「天燈」，創作意念天燈是希望的使者，傳達期待與希望。邀請張常務次長斗輝等人為「天燈」新書發表合影見證。

法務部張常務次長斗輝表示：感謝台中地檢署、台中市政府法制局編列預算予以補助，另外也要感謝台中市政府文化局長年來提供美展場地，展出收容人作品，向社會宣導我們在更生人心靈改革教化上的努力與成果。更生保護工作有賴地方政府、地檢署及台灣更生保護會的合作，才能持續深化及延續監所教化成果，讓更生人順利復歸社會。

台中地檢署檢察長陳宏達表示「藝術開啟希望的一扇窗」藝術成就了其向善的動力，也讓他們在創作中找到人生的希望。對技訓班指導老師黃映蒲、李榮烈、陳佑端、史嘉祥、楊美玲、黃雲瞳、王瑋名、陳威杰之專業涵養與傾囊相授，及不求回報、默默付出之精神，表示感謝。

台中更保王主任委員錦賜表示：本次更生美展作品種類包括雕塑、漆器、水墨、西畫、陶藝、竹編、書法、銅雕等，展出主題作品1件、全國藝術達人徵件入選作品22件、黃銀呈水墨邀請展60件及臺中區矯正機關技訓教化成果展75件，總計158件，種類繁多，各具風貌，展期自108年11月9日至108年11月20日。

「2019更生美展」開幕暨「天燈-希望的使者」新書發表會今天上午假中市西區大墩文...
「2019更生美展」開幕暨「天燈-希望的使者」新書發表會今天上午假中市西區大墩文化中心舉行開幕典禮，展出158件作品，展期即日起至本月20日止。法務部張常務次長張斗輝（圖左三）等人，蒞臨會場鼓勵更生人。記者白錫鏗／攝影
分享

更生人天燈台中市

相關新聞

奪獎80件！棄槍拾筆的黃銀呈 發現當畫家比當流氓還有天分

2019-11-12 11:50

南投空拍抓燒稻草 勸二期稻農民物製造空污

2019-11-12 13:21

台中州廳何去何從 市府：明年確定國美二館或恢復廳舍

2019-11-12 13:16

中市府低碳無煙校園急邀功？教局：盡力全數改善

2019-11-12 11:38

前後圖對照！兩億花博森林園區成廢墟 策展人批盧市府

2019-11-12 10:30

彰化縣靠順澤宮一頂「冠軍帽」炒熱田中小鎮觀光？

2019-11-12 10:12

季節限定！南投139線落羽松轉紅 怎樣拍都美翻了

2019-11-12 07:38

大肚山火燒山3天2起 專家促闢防火帶、復育森林

2019-11-12 00:02

準備好了！因應台商回流 台中規劃土地670頃

2019-11-11 23:58

護網鬆脫 埔里觀音瀑布吊橋補破網

2019-11-11 23:44

「廟」緣！伊登代言彰化 獲榮譽縣民證

2019-11-11 23:43

日月潭留客住 逾20家異業結盟行銷

2019-11-11 23:43

中火許可證大戰 中市府、台電各自出招

2019-11-11 23:17

聖三媽離鄉30年已回家 奠安宮祖廟二度拆遷重建是挑戰

2019-11-11 22:22

賴清德市場拜票不占小便宜 商家送的東西一律買

2019-11-11 18:07

江啟臣爭取新社石岡與豐原多區灌溉水 農委會全額負擔

2019-11-11 18:03

由愛冤家的二媽輪辦 彰化南瑤宮明年進香時程確定

2019-11-11 16:36

影／大肚山年年火燒山 學者籲闢防火帶、復育森林

2019-11-11 15:02

只有500名額 「八卦傳騎」單車訪小鎮開放報名

2019-11-11 14:45

中央綠能屋頂計畫 中市試辦兩年發電慘澹

2019-11-11 13:39

影／民歌手邰肇玫分享癌症治療經驗 音樂分享唱出希望

2019-11-11 13:24

台中住北屯很幸福？眾人急勸「入夜另個世界」 加碼曝世外桃源底加！

2019-11-11 12:00

進入肺炎高峰期 中山醫籲民眾打疫苗保身

2019-11-11 11:04

田中520黑白兩稻 陣頭相挺11月9日登場

2019-11-05 00:34

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00

不再單打獨鬥搶客 大日月潭區業者聯手行銷盼創雙贏

2019-11-11 13:07

中火今年預估用煤1300萬公噸 台電：商轉以來最低用量

2019-11-11 12:39

彰化大啖美食發胖？ 世界三鐵冠軍伊登：回去要做重訓

2019-11-11 11:33
看更多

熱門文章

不想再生了！32歲少婦生第6胎 結婚8年連生3男3女

2019-11-12 10:58

美翻！台南觀光局員工自拍婚紗 半年跑遍全市37區

2019-11-11 14:36

前後圖對照！兩億花博森林園區成廢墟 策展人批盧市府

2019-11-12 10:30

討海半生 澎湖伯陳文騫意外捕獲3公尺長怪魚

2019-11-11 23:02

溜滑梯設計詭異家長怨 柯文哲坦言「怪怪的」

2019-11-11 15:25

「髮蠟哥」闖屏東縣府找潘孟安 不接受陳情就絕食

2019-11-11 14:58

高雄勞工夜市300家攤商今熄燈 民眾湧入「逛最後一次」

2019-11-11 20:48

廣德家罷韓餅店 張廣德臉書宣布選鳳山區立委

2019-11-11 21:02

屏東好貼薪已有460人申請 還有140個名額

2019-11-11 17:09

IKEA台南分店2030開幕？ 一張圖完美詮釋在地人心聲

2019-11-12 11:31

「放不下有需要的人」我與馬拉威斷交12年愛未斷

2019-11-11 15:54

富岡漁港擴建後不能停郵輪 議員嘆7億這樣花可惜

2019-11-11 18:40

荷包注意！新北市區間測速 將新增2路段

2019-11-11 14:38

季節限定！南投139線落羽松轉紅 怎樣拍都美翻了

2019-11-12 07:38

治水趕不上氣候變化 水利署會勘找解方

2019-11-11 17:19

澄清湖奇景「編織綠葉」 網笑：虐待植物快報警

2019-11-12 11:54

脫口謝蔡英文國旅補助 葉匡時：但票別投她

2019-11-11 16:14

只有500名額 「八卦傳騎」單車訪小鎮開放報名

2019-11-11 14:45

聖三媽離鄉30年已回家 奠安宮祖廟二度拆遷重建是挑戰

2019-11-11 22:22

賴峰偉拍板 澎湖大倉島媽祖文化園區案起死回生

2019-11-11 19:45

影／大肚山年年火燒山 學者籲闢防火帶、復育森林

2019-11-11 15:02

一座公園超過10面「禁丟垃圾」告示牌 村長無奈：照丟

2019-11-12 10:38

彰化縣靠順澤宮一頂「冠軍帽」炒熱田中小鎮觀光？

2019-11-12 10:12

藥師不在門市仍賣藥 議員質疑北市衛生局稽查流於形式

2019-11-12 10:49

嘉市1999將恢復 採實名制遏止惡意檢舉

2019-11-11 20:21

漂亮寶貝前國手議員生女 酸林右昌問8次終於記得性別

2019-11-12 10:17

黑面琵鷺宜蘭度冬首發團現蹤 其中有隻「白雪公主」

2019-11-11 21:42

「心中最美的公路在哪？」高市3道路參加最美公路票選

2019-11-11 20:20

新北生命繪本帶領人培訓 49人結業

2019-11-11 15:26

影／「台灣很好」南方澳漁民反抹黑 李麗華：不會理會

2019-11-12 11:02

「北宜直鐵、高鐵2選1」交通部長槓台北市長

2019-11-12 00:13

基隆全運會雪崩式下滑本島墊底 陳宜籲設法留住人才

2019-11-12 11:39

竹市長和公園變森林客廳 還有圓形籃球場、樹屋

2019-11-11 16:09

國民黨金門立委初選民調出爐 陳玉珍壓倒性勝出

2019-11-11 18:47

新北市立土城醫院趕工 盼明年4月試營運

2019-11-11 14:57

賴清德市場拜票不占小便宜 商家送的東西一律買

2019-11-11 18:07

影／議員暗訪大同區色情按摩店 柯文哲承諾稽查

2019-11-11 16:49

安康公園滑梯遭質疑設計不良 柯坦言「怪怪的」

2019-11-11 23:00

基隆委託行市集有油飯刈包咖啡 他邀賴清德測錢包深度

2019-11-11 16:49

從暗黑到人潮聚集 基隆東岸廣場改造奪台灣建築獎首獎

2019-11-12 13:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top