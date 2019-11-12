2019更生美展在大墩文化中心舉行 展出158件作品
「2019更生美展」開幕暨「天燈-希望的使者」新書發表會今天上午假中市西區大墩文化中心舉行開幕典禮，展出158件作品，展期即日起至本月20日止。
法務部張常務次長張斗輝、台灣高等檢察署檢察長王添盛、法務部前部長施茂林、台中高分檢檢察長謝榮盛、台中地檢署檢察長陳宏達、台中市政府法制局局長李善植、台中市大墩文化中心主任陳文進、台中更保主任委員王錦賜以及中區司法機關及矯正機關首長等人蒞臨會場鼓勵更生人。
會場展出出監藝術達人創作暨臺中地區各矯正機關收容人之教化藝文及作業技訓作品。開幕活動首先由「一日更生輔導員」VCR揭開序幕，為吸引年輕族群的青睞及讓社會大眾瞭解更生輔導員的辛勞，能夠更深入了解其服務精神，因之參考時下流行的一日系列主題，籌拍一日更生輔導員影片。
劇中由更保臺中分會林妍如及李得全二位更生輔導員擔任影片主角，以詼諧幽默的方式訪視馨園安置處所及家庭支持服務方案輔導成功更生朋友，來呈現更生輔導員一日的工作內容。劇中穿插法務部蔡部長清祥及臺灣更生保護會王董事長添盛關懷更生人情節，藉此影片呼籲社會大眾對更生人多一些接納與關懷，也希望更多人加入更生志工的行列。
本次美展主題作品為藝術家黃銀呈創作「天燈」，創作意念天燈是希望的使者，傳達期待與希望。邀請張常務次長斗輝等人為「天燈」新書發表合影見證。
法務部張常務次長斗輝表示：感謝台中地檢署、台中市政府法制局編列預算予以補助，另外也要感謝台中市政府文化局長年來提供美展場地，展出收容人作品，向社會宣導我們在更生人心靈改革教化上的努力與成果。更生保護工作有賴地方政府、地檢署及台灣更生保護會的合作，才能持續深化及延續監所教化成果，讓更生人順利復歸社會。
台中地檢署檢察長陳宏達表示「藝術開啟希望的一扇窗」藝術成就了其向善的動力，也讓他們在創作中找到人生的希望。對技訓班指導老師黃映蒲、李榮烈、陳佑端、史嘉祥、楊美玲、黃雲瞳、王瑋名、陳威杰之專業涵養與傾囊相授，及不求回報、默默付出之精神，表示感謝。
台中更保王主任委員錦賜表示：本次更生美展作品種類包括雕塑、漆器、水墨、西畫、陶藝、竹編、書法、銅雕等，展出主題作品1件、全國藝術達人徵件入選作品22件、黃銀呈水墨邀請展60件及臺中區矯正機關技訓教化成果展75件，總計158件，種類繁多，各具風貌，展期自108年11月9日至108年11月20日。
留言