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影/議員指中影八德列黨產？ 中市府：影視基地履約順利

2019-11-12 12:34聯合報 記者陳秋雲／即時報導

中影公司去年10月經不當黨產處理委員會判定為國民黨附隨組織，凍結資金運用，民進黨議員質疑「影響中台灣影視基地」營運有危機！

市府新聞局長黃國瑋表示，中台灣影視基地營運團隊中影八德股份有限公司財務健全，營運狀況良好，持續順利履約中，市府會持續以扶植影視產業發展為目標，與營運團隊一起努力。

台中市議會今日進行教育文化委員會業務質詢，包括市議員林祈烽、施志昌、黃守達丶林德宇等人關心中台灣影視基地營運狀況。

林祈烽指中影公司金流支出都要報黨產會核准，萬一連中影八德公司的經費都遭凍結，勢必影響到中台灣影視基地的營運。黃國瑋答說，黨產會已認定中影八德公司不是國民黨的附隨組織，沒有影響影視基地的營運。

林祈烽仍存疑，要求新聞局提供相關往返公文、中影八德公司的保證文件，確保台中市政府的權益。

新聞局長黃國瑋表示，這件案子依據促進民間參與公共建設法辦理，民國106年完成招簽約，中影八德公司並已完成期初投資約7180萬元，今年點交營運，至今年底已有國內數個優質劇組洽談並使用中台灣影視基地。

黃局長也提到，中台灣影視基地自中影八德公司投入後，已與台中各影視相關院校進行產學合作座談會，並完成與朝陽科技大學、亞洲大學的產學合作簽約，同時也在全市舉辦各項影視培育課程，包含動畫培力工作坊、影像拍攝實務營隊等。

另外，影視基地也積極僱用台中在地工作人員，目前基本駐地人員已有6人為設藉台中人士；同時為回饋鄉里，也提供中影版權電影供霧峰、大里在地里辦公室申請免費播映。

新聞局持續依契約辦理履約管理作業，目前雖為營運初期，但影視產業培養需長期投入，新聞局和營運團隊會持續努力讓影視產業在台中蓬勃發展。

民進黨議員關心中台灣影視基地營運狀況。記者陳秋雲/攝影
民進黨議員關心中台灣影視基地營運狀況。記者陳秋雲/攝影
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中影黨產會

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