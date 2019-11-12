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奪獎80件！棄槍拾筆的黃銀呈 發現當畫家比當流氓還有天分

2019-11-12 11:50聯合報 記者白錫鏗／台中即時報導

2019更生美展今天上午在台中市大墩文化中心舉行開幕，展出更生人黃銀呈所創作的「天燈」，他因槍擊殺人被判刑15年2月，入獄接受當代藝術大師薰陶，放下刀槍執筆作畫，14年來奪獎80件，他告訴老師「我發現自己當畫家比當流氓還有天分」，他表示過去就讓它過去，若心有餘力，要走公益的路。

2019更生美展今天上午在台中市大墩文化中心舉行開幕，展出更生人黃銀呈所創作的「...
2019更生美展今天上午在台中市大墩文化中心舉行開幕，展出更生人黃銀呈所創作的「天燈」等，他因槍擊殺人被判刑15年2月，放下刀槍執筆作畫，14年來奪獎80件，他告訴老師「我發現自己當畫家比當流氓還有天分」，要走公益的路。記者白錫鏗／攝影
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黃銀呈表示「在這不敢回頭看的人生，來此之前非死即囚的江湖宿命，英雄悲歌，無法想像的戲劇性變化，充斥著人生數個階段性的變化生活。從沒想過這雙放下刀槍的手，能拿起藝術的畫筆」。

50歲的黃銀呈曾被列為治平掃黑對象，他表示於2003年遭查獲AK47步槍、92手槍後即棄保潛逃，2004年間的槍擊殺人，爆發在台南的攻堅槍戰，被判處有期徒刑15年2月，隨即入監執行。一切的一切，猶如昨日，均是個性強勢所致。在卸下武裝的過程中，原對自己不再抱存希望，也不積極的打官司，當自己就是個活死人般去看待周圍的一切。但摯愛的親人沒放棄我，我又何理由放棄自己？

無意間執起筆墨無師自通的胡亂塗鴨，甚覺趣味。94年底轉至才藝舍坊，接觸了多位真正當代藝術大師的薰陶，諄諄不倦的教誨，讓曾經是同學老師心中的問題人物，也在體會老師們的無私器度中學會要改變自己就須先勇敢的面對自己，了解原來自己有多麼的渺小與不足，才會懂得要求自己，怎麼做才對得起別人。開始正視自己面對自我，從畫作自我要求中，開啟了藝術創作之門。

他對自己作品抱著重大無比的責任感，並且以崇高的宗教般神聖看待創作。創作，從來不是目的本身，而是我希望自己成為困囚的引路者。在人生多次轉折下，明白法律並不是在壓迫罪人，坐牢並非只是在贖罪，而是讓自己有時間反省。被限制自由的時間裡，想要的很簡單，是有自由的人根本不會意識到的東西。我心中的黑暗期，那是恨也是悲。在這個黑暗期，黃銀呈的畫風朝向自己的人生經驗和修習佛法為題材，主題談及「因果」、「悟道」、「輪迴」乃至「生死」等概念，佛教經典中的中心思想。畫作風格係在尋找已逝不回的青春。

黃銀呈參加台中監獄「才藝舍坊」，開始接觸藝術創作，藉由藝術陶冶心性，激發創作能力，闡述愛的真諦，雕塑圓融新生命。黃銀呈繪畫淡雅、用色沈穩、工筆精緻精準，所繪製的神佛隨氣勢走，展現繪畫者的的心靈穩度。獲獎無數，14年來奪獎80件，包括中部美展、台灣國際藝術協會美展、玉山美術獎、桃城美展、磺溪美展、南美展、亞太國際墨彩藝術聯盟畫展、臺陽美術協會美展˙˙˙等。有一次還告訴老師：「我發現自己當畫家比當流氓還有天分。」

「當老師，越老越有價值；當老大，越老越沒價值！」黃映蒲老師勉勵黃銀呈不要再刀光劍影，要透過藝術，走出一個新世界；黃銀呈感謝老師的引領及照顧，並回應表示，絕對不會走回頭路，老師不僅指導他藝術美學，更讓他明白做人處事的道理。他說接觸畫畫後才終於靜下心來，懂得去思考人生、回想過去的一切，這些全是眾位藝術大師的身心靈技業的指導，黃銀呈從不敢忘記良師恩情和感激，尤其是黃銀呈的心靈宗教藝術的雕塑大師黃映蒲先生指導佛像繪畫工法，及國畫水墨大師陳佑端不曾捨棄，風雨無阻的身行技授﹔慈悲的當代雕塑藝術大師黃雲瞳；創作指導多所鼓勵的王瑋名老師。感謝大師們的愛，致上無限的敬意。

現在的黃銀呈已經學會感恩與珍惜，好不容易出獄了，打算回饋社會，打算與學校做接觸，想免費教學生畫畫，另也將提撥畫作賣出部分所得助弱勢及捐助臺中監獄「才藝舍坊」材料費用，「只要能力所及，我一定幫！」感謝更保台中分會更生美展舉辦水墨個展，讓作品能於台中市立大墩文化中心展出。

2019更生美展今天上午在台中市大墩文化中心舉行開幕，展出更生人黃銀呈所創作的「...
2019更生美展今天上午在台中市大墩文化中心舉行開幕，展出更生人黃銀呈所創作的「天燈」等，他因槍擊殺人被判刑15年2月，放下刀槍執筆作畫，14年來奪獎80件，他告訴老師「我發現自己當畫家比當流氓還有天分」，要走公益的路。記者白錫鏗／攝影
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槍擊殺人監獄

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