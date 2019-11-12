中市府低碳無煙校園急邀功？教局：盡力全數改善

2019-11-12 11:38 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ／台中即時報導



台中市長盧秀燕。 記者洪敬浤／攝影 分享 facebook

今年6月初市長盧秀燕臉書PO文「我喜歡學校好空氣」「過敏掰掰不再來」低碳無煙校園，市議員楊典忠說，「還有學校廚房使用柴油」根據他了解還有4所「無煙校園」破功？！教育局長楊振昇表示，會全力推動，副市長楊瓊瓔表示，低碳無煙校園是不分藍綠的共同目標，目前還有4所學校因為管路結構與老舊校舍問題長期以來無法完成廚房鍋爐改善，市府會請教育局竭盡所能全面汰換燃油鍋爐。

台中市府推動低碳無煙校園計畫，運用空汙基金(環保基金)全面補助汰換為燃氣鍋爐，設置廚房油煙管制，全面改善校園空氣品質。

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民進黨議員楊典忠指出，低碳無煙校園計畫是前市長林佳龍107年推動的計畫，市府還沒全面改善市長臉書就急著「邀功」他質疑難道教育局沒有告訴市長「還有學校廚房使用柴油與煤油嗎？」楊典忠認為，學生一週5天從早到晚都在校園活動上課，低碳無煙校園務必全面落實，他要求市府先把校園廚房全面改善為燃氣鍋爐。

台中市政府持續改善學校營養午餐廚房設備，近3年改善21所學校鍋爐設備，108年補助645萬元改善崇倫國中、向上國中、光明國中、黎明國中、黎明國小、山陽國小、太平與北區的中華國小等校改善鍋爐設備，楊典忠說還有光復國小、車籠埔、大智與東陽國小4校廚房燃料還在使用柴油與煤油，

市議員楊典忠表示，盧市長臉書6月po文「低碳無煙校園，環保燃氣鍋爐，過敏掰掰不再來」但現在校園午餐廚房還沒有全面用燃氣鍋爐，市長臉書言過其實，很不務實，市府應該明確說明。

楊典忠表示，台中市推動防治空汙政策，在教育局各級學校方面有推動設置空汙旗、空氣盒子微型偵測器、校舍頂樓設置太陽能發電設施、營養午餐廚房鍋爐汰換等，校園環境低碳無煙是最基本的要求，讓學生在好空氣的環境下學習讀書是政府應該做的事情，希望市府務必想辦法全面完成鍋爐設備改善。