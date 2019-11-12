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2億元花博森林園區成廢墟 策展人批盧市府「浪費公帑」

1個小職員加入120個微信群 為何引發中共震怒？

前後圖對照！兩億花博森林園區成廢墟 策展人批盧市府

2019-11-12 10:30聯合報 記者何定照洪敬浤／即時報導

建築景觀師吳書原設計、策展的台中花博后里森林園區，在國內外獲獎眾多，日前又才獲美國多年生植物學會IFLA首獎。不過日前他在臉書上指出，IFLA大獎才剛捧回台灣，這世界揚名的得獎作品卻被台中市政府化為烏有，2億元的台灣原生種、特有種、建築師、藝術家的作品一夕之間全歸廢墟，指台中市長盧秀燕政府根本示範何謂「浪費公帑 」。

建築景觀師吳書原設計的台中花博后里森林園區，展出期間擁有豐富植物景觀（上），下圖...
建築景觀師吳書原設計的台中花博后里森林園區，展出期間擁有豐富植物景觀（上），下圖為今貌。圖／吳書原提供
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吳書原受訪表示，他設計的森林園區原本說之後會成為公園，現在卻成廢墟，指整個改變過程中，盧市府都從來沒有詢問他的意見，一通電話也沒有，非常離譜。

吳書原說，現在森林園區的樣貌，比剛進場布展時還更慘，認為這未來要變更為「建地賣掉」的腳步更快了。

他也指出，森林園區現在這樣，等於全球的景觀建築師、美國、英國、台灣的評審把獎項頒給了一個「根本不存在的作品」，認為是詐欺。

森林園區獲獎如下：台灣景觀大賞年度大獎、美國多年生植物學會首獎、世界景觀建築師學會評審團榮譽獎、2019 GoldenPin 金點設計獎、2019台北設計獎TIDA公共空間設計類優選、2019 倫敦設計獎金獎。

台中市建設局說明，「聆聽花開的聲音」是森林園區重要亮點，周遭地區也是2020台灣燈會主燈區。由於近日氣候乾燥，有關園區內草木維護，建設局將加強澆灌，以保持植栽健康，感謝各方的建議。

建設局說，市府配合交通部觀光局整體規畫，進行整地等基礎工程，後續也會交由交通部進場策布，配合台灣燈會，現場環境、動線等，都將與燈會廠商、專家學者等人討論，兼顧地景保留及燈會策布展設計。

建設局說明，花博森林園區於規畫時，即盡量完整保留原始林相風貌，例如四口之家、滯洪池內溼地水生植物、森林市集小屋周邊植栽等，目前都是保有原態樣，沿續花博原策展精神。

建築景觀師吳書原設計的台中花博后里森林園區，上圖為展出期間擁有豐富植物景觀，下圖...
建築景觀師吳書原設計的台中花博后里森林園區，上圖為展出期間擁有豐富植物景觀，下圖為現況。圖／吳書原提供
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