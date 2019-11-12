彰化縣靠順澤宮一頂「冠軍帽」炒熱田中小鎮觀光？

2019-11-12 10:12 聯合新聞網 文章提供／遠見



埔鹽澤順澤宮邀請挪威三鐵選手伊登和縣長王惠美，在巨型順澤宮帽花燈上簽名。聯合報系記者何烱榮／攝影 分享 facebook 今年9月，挪威三鐵選手伊登將意外撿到彰化埔鹽「順澤宮」的帽子，戴去參加法國尼斯三鐵錦標賽，因為奪冠而一夕爆紅。彰化縣邀請他來台還願並參加田中馬拉松，展開為期三天的台灣之旅，順勢炒熱彰化地方特色，也讓台灣小鎮被全世界都看見。

“It’s amazing to be here！”（「能在這裡實在太驚奇了！」）歷經十多小時的飛行，身材高大魁武的伊登（Gustav Iden），低頭步下保母車，踏在彰化埔鹽鄉順澤宮廟的廣場上，他仍不敢相信眼前的景象。

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上千名老老少少、未曾謀面的亞洲民眾將宮妙擠得水泄不通，熱情簇擁著他。但這些人都有一個共通點：戴著繡有「順澤宮」三個金色大字的深藍色鴨舌帽。

台灣一頂宮廟帽子的奇幻漂流

23歲的挪威籍運動員伊登，不僅是今年9月初，法國尼斯IRONMAN 70.3半程鐵人三項錦標賽的冠軍得主，也是該賽事有史以來，最年輕的奪冠者。但令人好奇的，他得到此殊榮，最感謝的竟然是「順澤宮」這頂帽子帶來的好運。

當時，伊登衝向終點線，在全是老外的三鐵賽事上，他頭上那頂「埔鹽順澤宮」鴨舌帽最為另類。等到鏡頭特寫在他臉上時，外媒均好奇不已，為何挪威選手會帶著繡有亞洲文字的帽子？

此時，守在電視機前看直播的台灣運動迷們會心一笑後，不斷轉發這則影音，瞬間網友都為之瘋狂。根本沒人會想到，鐵人冠軍好手的幸運物，正是鄉下阿伯頭上「俗又有力」的宮廟進香帽！

其實，宮廟帽是伊登在日本街頭撿到的，當時他正在參加日本冬奧測試賽，他看到帽子時，直覺「很酷、很神秘」，決定拿來戴看看，「我的日本朋友也看不懂它上面寫什麼，只說帽子很有可能是來自台灣」。

沒想到，他法國奪冠後，這頂帶來好運的「冠軍帽」名聲不脛而走，神奇事蹟很快從體育圈擴散到一般民眾。

這也讓當初只製作500頂的順澤宮廟帽，成為人人爭搶的幸運小物，9月至今不斷加印。廟方已發出超過3萬頂，天天都有人騎車到在廟口排隊。網友還湧進伊登的Instagram帳號，讓伊登直呼熱情的台灣粉絲是「瘋狂的台灣人」。

11月9日，伊登在彰化縣政府力邀下來台，第一站就是來到讓他一夕爆紅的順澤宮還願。

「我幾乎要比在尼斯奪得冠軍還開心！帽子讓我們都像一家人」不只伊登開心，蜂擁而來的人潮讓一旁的村民感慨地說：「之前做醮都沒這麼盛大！已經好久沒看過村裡這麼多人了」。

彰化縣長王惠美、埔鹽鄉長許文萍、順澤宮主委魏信顧都不斷強調，千里來相會是華人信仰裡的「結緣」，這個詞彙或許很難翻譯成英文，但透過這頂帽子，串起千里外原本陌生的友誼，伊登的勵志故事，已是最好的詮釋。

「我向神明許願，若明年奧運能繼續奪冠，還會回到這裡還願。」伊登語畢，迎來鄉親一陣熱烈掌聲。

其實，伊登能奪冠，絕非偶然，他自10歲開始愛上自行車運動、四年後轉鍊三鐵，對自行車賽事的熟悉與策略運用，讓他在三鐵上游刃有餘，也是挪威鐵人三項青年國家隊的成員之一。

早在三年前，伊登在挪威Haugesund就曾奪下單站冠軍、2018年12月在巴林IRONMAN 70.3 Blummenfelt獲得亞軍，是短距離賽事的好手。直到今年他在法國的世界冠軍錦標賽奪冠，正是過去不斷努力的成果。但，一頂台灣的宮廟帽，意外讓他被全世界看到，發揮「錦上添花」的效果。

彰化縣自救加碼 化人氣為消費能量

其實，地方推動觀光，也是如此。以彰化縣為例，原先就有不錯的旅遊品質，加上善用話題人物推波助瀾，邀請伊登來台，也讓彰化在觀光低迷的此時，打了一場漂亮的宣傳戰。

「這段期間以來，辛苦魏信顧主委了，因為他每天都在忙著印帽子。」王惠美笑著說。但所言不假，這次伊登行，最重要的原因就是彰化縣府瞄準伊登勵志的形象、強大的吸粉能力。

當地居民施竣偉就說，每天都有人從外縣市慕名而來。除腳踏車、路跑外，各種運動的選手都想來祈福、拿帽子。從小生長在廟前的他，記憶裡根本沒有看過這種現象。

因此，除了交通部觀光局擴大國旅秋冬遊補助專案的夜市券、住宿補助，12月前，彰化縣挾著冠軍帽的高人氣，加碼與84家旅宿業者合作發「順澤帽兌換券」，外型酷似符咒，被民眾用閩南語戲稱是「用符仔換帽仔」。

田尾鄉「走走民宿」就在粉絲專頁上PO出順澤宮兌換券的消息，希望吸引住客上門。換帽券成功製造話題，讓旅客更有意願住在彰化深度旅遊。

其實，一頂帽子的成本比刊登廣告，花費更少，在縣府的巧思下，成功讓伊登議題持續發酵，吸引觀光客上門。7000頂冠軍帽的兌換券已經發完。

彰化縣從一頂帽子、一座宮廟開始，透過伊登，將彰化迷人的小鎮讓全世界都看到。

此外，廟方也順勢用冠軍帽打造成長約3公尺寬的花燈，安置在順澤宮前，伊登在上面簽名後，可望為當地打造一個新打卡景點，延續伊登熱潮對地方觀光的長尾效應。

彰化縣長王惠美這幾天帶著伊登到處走，每次都不忘補上一句：「不要忘了！把錢留在彰化好好享受。」藉此帶動彰化縣的觀光產業。

9日，當路燈初亮的傍晚，伊登風塵僕僕趕往下個行程，留在車後的是埔鹽宮前與會看熱鬧的人群、夜市冰淇淋叭噗叫賣聲，以及香腸攤熟悉的碳考味道，鎮上已經好久沒有這麼熱鬧了。

一場馬拉松造就3萬6000人報名的小鎮傳奇

10日清晨，是伊登來台的重頭戲，為台灣米倉田中馬拉松（簡稱田馬）領跑。彰化縣城鄉創意發展協會理事長，也是田中馬拉松的發起人鄭宗政說，這次是應跑友的熱情要求，促成伊登來台。不過，已有許多人跟伊登推薦田馬，他也可以說是「慕名而來」。

事實上，田馬頗具國際知名度。陸續贏得「五星級的賽事天堂」「最有人情味的馬拉松」「國內外好手一生必去的經典路線」等稱號，足以證明田馬的國際地位。

今年的參賽選手匯集超國35個國家，1000名海外選手，「如果不要看速度，田馬一定是台灣馬拉松最好的選擇！」鄭宗政驕傲地說，少了台北馬拉松的煙硝味，田中多了歡樂。

今年邁入第8屆的田馬，來自鄭宗政的創意。當他看到二水、社頭都有屬於自己鄉鎮的慶典，決定開辦馬拉松，沒想到在鄉民的參與下，名聲愈辦愈響亮。

參與人次逐年成長，今年共有1萬6000名參賽者，在地志工高達7000人。加上為選手加油的親友團，田馬活動擠爆僅有4萬名居民的田中鎮。

當夜色還未全退時，車流已回堵到田中鎮上。每年的比賽，都為田中車站帶來最高的運量。

甚至從2016年起，田馬就因名額供不應求，採用抽籤方式決定報名資格，今年6月1日上午開放登記，到10日中午已有超過3萬6000人報名，想爭取1萬2000個抽籤名額。中籤率只有三成，堪稱國內最難中籤的馬拉松賽事。

參加田馬的選手幾乎都不以「跑第一」為要務。在起跑線上鳴槍響起時，街頭巷尾的居民早已準備好樂器敲鑼打鼓、換上服裝勁歌熱舞，幫選手加油，甚至連超商都在動線上擺出免費吃的流水席，宛如一場盛大的嘉年華會。

出發時，司儀會溫馨提醒：「慢慢跑，不用急，有吃到澎湃的補給，才是最要緊！」不僅有整隻的烤乳豬，還有龍蝦、牛排等高檔佳餚都端上桌，供選手補給，讓領跑的伊登大感驚奇。

伊登笑說：「這是我跑過最困難的比賽！以前我是要跑得愈快愈好，現在我還要一直停下來合照。」其他選手也顧不得比賽還在進行，紛紛停下腳步跟伊登合照。

今年田馬多了許多戴著冠軍帽的跑者，看出伊登的魅力無法擋。

鄭宗政直言，八年前，舉辦田馬時，就決定要兼具國際規格與在地特色。所以從帽子、賽事的衣服、補給品送的米、布袋全都是在地生產，連賽事別具廟會風格的起跑演奏，都是由接地氣的「惡棍樂團」創作。

「我們不只吸引台灣人，還要讓外國觀光客，來台灣賽跑也能感受到回家一般的溫暖，客人想一來再來，主人自然無比光榮。」一頂帽子、一座宮廟、一場馬拉松，喚起一座鄉間小鎮最溫暖的人情味。伊登被跑友一致推薦參加田馬，就是最好的證明。

（作者／白育綸 本文出自2019.11.11《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）