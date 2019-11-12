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季節限定！南投139線落羽松轉紅 怎樣拍都美翻了

2019-11-12 07:38聯合報 記者賴香珊／南投即時報導

南投縣南投市139線旁落羽松林隨溫度染紅，猶如北歐景致，吸引不少民眾前往攝影取景...
南投縣南投市139線旁落羽松林隨溫度染紅，猶如北歐景致，吸引不少民眾前往攝影取景，而湧現人潮。記者賴香珊／攝影
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時序入秋冬，天氣逐漸轉冷，南投縣南投市139線旁落羽松林隨溫度染紅，猶如走入北歐國家的景致，更因地主在林間以原木打造小馬、麋鹿、平台等，稍取角度就能拍出極具異國風的美景照，吸引不少民眾前往攝影取景，近日也湧現人潮。

「南投139線落羽松森林」就在南投市八卦路上，因上百棵落羽松蔚然成林，成為近年新興景點，還曾被網友排名入選全台8大落羽松秘境，廣達1公頃的園區是私人所有，但地主免費開放供人拍照、遊憩，也盼大眾珍惜參觀的機會，共同愛護環境。

當地警方則表示，該落羽松祕境就在南投139線大馬路旁，而該路線沿途還有天空之橋、猴探井、微熱山丘等景點，假日車流量大，提醒遊客應依交通標線靠外側停車，切勿違停，以免影響其他車輛通行，也建議平日前往較能免去塞車之苦。

南投縣南投市139線旁落羽松林隨溫度染紅，猶如北歐景致，稍取角度就能拍出極具異國...
南投縣南投市139線旁落羽松林隨溫度染紅，猶如北歐景致，稍取角度就能拍出極具異國風的美景照。記者賴香珊／攝影
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南投縣南投市139線旁落羽松林隨溫度染紅，猶如北歐景致，稍取角度就能拍出極具異國...
南投縣南投市139線旁落羽松林隨溫度染紅，猶如北歐景致，稍取角度就能拍出極具異國風的美景照。記者賴香珊／攝影
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落羽松微熱山丘

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