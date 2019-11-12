季節限定！南投139線落羽松轉紅 怎樣拍都美翻了

2019-11-12 07:38 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ／南投即時報導



南投縣南投市139線旁落羽松林隨溫度染紅，猶如北歐景致，吸引不少民眾前往攝影取景，而湧現人潮。記者賴香珊／攝影 分享 facebook

時序入秋冬，天氣逐漸轉冷，南投縣南投市139線旁落羽松林隨溫度染紅，猶如走入北歐國家的景致，更因地主在林間以原木打造小馬、麋鹿、平台等，稍取角度就能拍出極具異國風的美景照，吸引不少民眾前往攝影取景，近日也湧現人潮。

「南投139線落羽松森林」就在南投市八卦路上，因上百棵落羽松蔚然成林，成為近年新興景點，還曾被網友排名入選全台8大落羽松秘境，廣達1公頃的園區是私人所有，但地主免費開放供人拍照、遊憩，也盼大眾珍惜參觀的機會，共同愛護環境。

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