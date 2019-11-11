聖三媽離鄉30年已回家 奠安宮祖廟二度拆遷重建是挑戰

2019-11-11 22:22 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ／彰化即時報導



北斗奠安宮30年前因廟方決定重建，將祖廟和聖三媽神像送給花壇台灣民俗村，如今聖三媽已迎回奠安宮，信眾關切祖廟何時能遷回北斗？主委陳在說，奠安宮祖廟屋齡已久，第二度拆廟重建是很大的挑戰，已委託專家研擬計畫，預定明年底前提出，最快在2021年展開祖廟拆遷重建工程。

北斗奠安宮是清朝嘉慶12年（西元1806年）間創立，和鹿港天后宮、彰化市南瑤宮的歷史悠久，曾被形容是彰化縣三大媽祖廟，祖廟曾在1979年被內政部指定為「三級古蹟」，即使在1990年間捐贈給台灣民領村，異地重建後，仍在2013年7月被縣府列為歷史建築，一座知名的廟宇二度拆遷並原貌重建，在台灣宗教史上屬第一例。

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奠安宮祖廟由「拜殿」與「正身」連結而成，是「一三開間式」的建築，左右護龍隔著「龍虎井」配置在正身兩側，「燕尾式」的屋頂為中國閩南式廟宇建築所特有。

「重建地點不是牛墟舊址，是奠安宮廟前宮前路的停車場。」陳在說，停車場面積約1800坪， 已依程序向北斗鎮都市計畫委員會申請變更地目，奠安宮祖廟占地約100坪，未來重建 位置還要向媽祖筊請示，廟方準備同時興建1棟香客大樓。預估祖廟遷重建工程經費需3千多萬元。

陳在說，當年祖廟是一磚一瓦編號後拆除，未來也是一磚一瓦、一梁一柱編號後，從台灣民俗村運回北斗重建，所以重建工程可能要花很長的時間。廟方已委託歷史資產專家展開調查，再提出妥善的拆遷並重建計畫，這是很大的挑戰任務，不能急，要審慎進行。

2011年10月台灣民俗村遭法拍，由大佛山股份有限公司收購產權後停業，目前園區只剩嘯月山莊易名日華大飯店繼續經營，其他設施都停止營業；2013年7月間大佛山公司同意將祖廟無償捐回北斗奠安宮，但二度拆遷重建工計畫卻一波三折，隔了6年才跨出具體一步。

「應該是因緣到了，原本還有人有不同意見，2個月前，聖三媽一再託夢示諭要回北斗奠安宮，我和管委會11名委員一起到台灣民俗村祖廟，向聖三媽請示是否要回奠安宮、回鑾活動要1天還是2天、祖廟重建地點等3個問題。」。

陳在說，在全體委員見證下，他連續擲出3次3個聖筊，非常神奇，所以才在11月2日凌晨5時恭迎聖三媽回鑾，已供奉在正殿的案桌上讓信眾上香拜拜。

施金山在花壇鄉開山闢地創辦台灣民俗村，除北斗奠安宮祖廟，還收集台鐵新北投車站、台南市麻豆區林家四合院、台南市柳營區劉氏洋樓、嘉義市廖氏診所、彰化縣鹿港鎮施家古厝、台中市武德殿、嘉義蔡家古厝、雲林鎮斗六一條龍、彰化縣員林禪寺等知名的舊有建築，在園區重建。