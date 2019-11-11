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花博策展人臉書批園區荒廢 市府：加強澆灌

2019-11-11 20:18中央社 台中11日電

台中世界花卉博覽會策展人之一吳書原今天在臉書貼出花博園區現況照片，只見草木乾枯一片。他痛批，市府將得獎作品「化為烏有」；台中市政府表示，近日氣候乾燥，將加強澆灌。

2020台灣燈會將在台中花博后里園區舉辦，主燈區規劃設置在森林園區中。吳書原在臉書（Facebook）發文指出，「才剛把IFLA大獎捧回台灣，感謝『台中市政府』將在世界揚名的得獎作品『化為烏有』。」

他在臉書中貼出花博后里森林園區的現況，「聆聽花開的聲音」大型裝置藝術附近許多草木都已乾枯，他發文指出，感謝市府示範了「浪費公帑」，新台幣2億元的台灣原生種、特有種、建築師、藝術家的作品ㄧ夕之間全歸廢墟。

他在文中指出，這比剛進場布展時還更慘，想必變更為「建地賣掉」的腳步更快了。文末更諷刺，「世界的景觀建築師、美國、英國、台灣的評審把獎項頒給了一個『根本不存在的作品』，這是詐欺了吧？」

無黨籍立委洪慈庸也在臉書發文指出，「台中燈會還沒到，後花博繼續被放生」，台中世界花博的后里森林園區，在花博閉幕後，幾乎呈現被放生狀態，雜草重生，園區也緊閉至今，就算是要為明年的台中燈會做準備，花博園區也沒道理被放著躺在那裡大半年。

台中市建設局說明，花博森林園區在規劃時，即盡量完整保留原始林相風貌，例如4口之家、滯洪池內溼地水生植物、森林市集小屋周邊植栽等，目前仍保有原態樣，延續花博策展精神。

建設局指出，近日氣候乾燥，有關園區內草木維護，將加強澆灌，以保持植栽健康。「聆聽花開的聲音」周遭地區是燈會主燈區，配合交通部觀光局整體規劃，進行整地等基礎工程，後續交由交通部進場策布。

花博台灣燈會台中市

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