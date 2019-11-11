花博策展人臉書批園區荒廢 市府：加強澆灌

2019-11-11 20:18 中央社 台中11日電



台中世界花卉博覽會策展人之一吳書原今天在臉書貼出花博園區現況照片，只見草木乾枯一片。他痛批，市府將得獎作品「化為烏有」；台中市政府表示，近日氣候乾燥，將加強澆灌。

2020台灣燈會將在台中花博后里園區舉辦，主燈區規劃設置在森林園區中。吳書原在臉書（Facebook）發文指出，「才剛把IFLA大獎捧回台灣，感謝『台中市政府』將在世界揚名的得獎作品『化為烏有』。」

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

他在臉書中貼出花博后里森林園區的現況，「聆聽花開的聲音」大型裝置藝術附近許多草木都已乾枯，他發文指出，感謝市府示範了「浪費公帑」，新台幣2億元的台灣原生種、特有種、建築師、藝術家的作品ㄧ夕之間全歸廢墟。

他在文中指出，這比剛進場布展時還更慘，想必變更為「建地賣掉」的腳步更快了。文末更諷刺，「世界的景觀建築師、美國、英國、台灣的評審把獎項頒給了一個『根本不存在的作品』，這是詐欺了吧？」

無黨籍立委洪慈庸也在臉書發文指出，「台中燈會還沒到，後花博繼續被放生」，台中世界花博的后里森林園區，在花博閉幕後，幾乎呈現被放生狀態，雜草重生，園區也緊閉至今，就算是要為明年的台中燈會做準備，花博園區也沒道理被放著躺在那裡大半年。

台中市建設局說明，花博森林園區在規劃時，即盡量完整保留原始林相風貌，例如4口之家、滯洪池內溼地水生植物、森林市集小屋周邊植栽等，目前仍保有原態樣，延續花博策展精神。

建設局指出，近日氣候乾燥，有關園區內草木維護，將加強澆灌，以保持植栽健康。「聆聽花開的聲音」周遭地區是燈會主燈區，配合交通部觀光局整體規劃，進行整地等基礎工程，後續交由交通部進場策布。