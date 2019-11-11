雙龍七彩吊橋將完工 議員要求橋板檔板與護網確保無縫

2019-11-11 18:47 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ／南投即時報導



斥資逾6000萬元即將完工的雙龍七彩吊橋，上午南投縣議會29名議員在總質詢前，與縣長林明溱一同踏勘信義鄉雙龍瀑布，實地走訪接駁動線及七彩吊橋，針對吊橋臨瀑布端的觀景平台仍缺乏顯目拍照留景地標，也要求進一步巧思增設，此外，對於奧萬大吊橋日前發生的小童墜落憾事，也要求施工單位注意確保橋板與護網設有檔板無縫。

南投觀光處指出，雙龍吊橋主工程進度已接近9成8，其中七彩橋面已全部完成，獨具特色的百步蛇圖騰造型欄干，與在海拔800公尺陡峭山壁中飛躍奔騰的雙龍瀑布相輝映，第三期收尾工程上周已發包，包括停車場及售票亭、天時步道階整修及門禁設施等，預計70個工作天可完成，強調會等到全部設施臻於完善，再評估最適當的啟用時機。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

觀光處並說，雙龍吊橋園區啟用後，購票將優先採取網路預售，總量管制每日以1500人次為上限，每周一休園，預計可優先僱用部落員工15人，另因台16線目前禁行駛甲類大客車，且雙龍部落內無大型停車空間，故規劃以搭乘接駁車方式進入部落，再步行進入園區。

強調未來遊客搭乘接駁車處，是位在雙龍橋下的空地停車場，遊客可將車輛停放至停車點後，搭接駁車至雙龍派出所（雙龍活動中心）前下車，然後步行950公尺至雙龍吊橋，回程步行至雙龍景觀營地前，搭接駁車回停車點，此外，為了照顧部落居民生計，將在上下部落各規劃一處市集點，供部落居民展售農特產品。