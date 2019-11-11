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雙龍七彩吊橋將完工 議員要求橋板檔板與護網確保無縫

2019-11-11 18:47聯合報 記者黑中亮／南投即時報導

斥資逾6000萬元即將完工的雙龍七彩吊橋，上午南投縣議會29名議員在總質詢前，與縣長林明溱一同踏勘信義鄉雙龍瀑布，實地走訪接駁動線及七彩吊橋，針對吊橋臨瀑布端的觀景平台仍缺乏顯目拍照留景地標，也要求進一步巧思增設，此外，對於奧萬大吊橋日前發生的小童墜落憾事，也要求施工單位注意確保橋板與護網設有檔板無縫。

南投觀光處指出，雙龍吊橋主工程進度已接近9成8，其中七彩橋面已全部完成，獨具特色的百步蛇圖騰造型欄干，與在海拔800公尺陡峭山壁中飛躍奔騰的雙龍瀑布相輝映，第三期收尾工程上周已發包，包括停車場及售票亭、天時步道階整修及門禁設施等，預計70個工作天可完成，強調會等到全部設施臻於完善，再評估最適當的啟用時機。

觀光處並說，雙龍吊橋園區啟用後，購票將優先採取網路預售，總量管制每日以1500人次為上限，每周一休園，預計可優先僱用部落員工15人，另因台16線目前禁行駛甲類大客車，且雙龍部落內無大型停車空間，故規劃以搭乘接駁車方式進入部落，再步行進入園區。

強調未來遊客搭乘接駁車處，是位在雙龍橋下的空地停車場，遊客可將車輛停放至停車點後，搭接駁車至雙龍派出所（雙龍活動中心）前下車，然後步行950公尺至雙龍吊橋，回程步行至雙龍景觀營地前，搭接駁車回停車點，此外，為了照顧部落居民生計，將在上下部落各規劃一處市集點，供部落居民展售農特產品。

縣長林明溱對觀光處及施工承包商的簡報雖大致滿意，但實勘後也責成觀光處針對售票一律採網路預購一節，研究有無保留適量現場購票的可行性，另外，縣議員陳昭煜則注意到七彩吊橋的彩色鋪面橋板，已有少部分漆料掉色的情形，當場提醒縣府留心在驗收前徹底改善。

南投縣長林明溱率29位縣議員一同踏勘信義鄉的雙龍瀑布與七彩吊橋。圖／南投縣政府提...
南投縣長林明溱率29位縣議員一同踏勘信義鄉的雙龍瀑布與七彩吊橋。圖／南投縣政府提供
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南投縣長林明溱率29位縣議員一同踏勘信義鄉的雙龍瀑布與七彩吊橋。圖／南投縣政府提...
南投縣長林明溱率29位縣議員一同踏勘信義鄉的雙龍瀑布與七彩吊橋。圖／南投縣政府提供
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南投縣議員們要求施工單位注意，務必注意橋板與護網設有檔板，絕對確保無縫。圖／南投...
南投縣議員們要求施工單位注意，務必注意橋板與護網設有檔板，絕對確保無縫。圖／南投縣政府提供
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南投縣長林明溱率29位縣議員一同踏勘信義鄉的雙龍瀑布與七彩吊橋。圖／南投縣政府提...
南投縣長林明溱率29位縣議員一同踏勘信義鄉的雙龍瀑布與七彩吊橋。圖／南投縣政府提供
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吊橋停車場

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