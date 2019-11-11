江啟臣爭取新社石岡與豐原多區灌溉水 農委會全額負擔
2019-11-11 18:03
聯合報 記者陳秋雲
／即時報導
台中市新社區水井、崑山，石岡區頭坪、二坪及豐原東陽等地區缺乏農業灌溉水源，立法委員江啟臣、沈智慧今邀集農委會、國防部及經濟部等相關單位前往台中市新社區考察白冷圳引水工程，農委會允諾將全部負擔未來所有的建設經費。
工程預計明年3月進行整體規畫作業的招標發包，6月至當地與居民召開第一次說明會，改善台中山城部分地區長期缺乏灌溉用水之苦。
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江啟臣表示，新社區水井、崑山，石岡區頭坪、二坪及豐原東陽等地區缺乏灌溉水源，目前多靠雨水、鑿井及抽取溪水等方式，用水成本偏高，水質水量也不穩定，對當地農業發展造成很大的影響。
根據台中市政府水利局初步規畫，需在當地的中興嶺營區尋找約1公頃場地蓋設調蓄池及加壓站，用地取得與未來維護管理需地方跟中央研議。
江啟臣說，這個白冷圳引水計畫原本是台中市政府水利局所提出，今日現場爭取，農委會允諾將全部負擔未來所有的規畫及建設經費，期望能趕在明年3月整體規畫作業的招標發包，6月至當地與居民召開第一次說明會，全力協助改善台中山城部分地區長期缺乏灌溉用水之苦。
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