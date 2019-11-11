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天冷到南投洗溫泉 系列活動11月登場

2019-11-11 18:18中央社 南投縣11日電

逐漸轉冷，又到泡湯季節。南投縣北港溪、東埔、埔里三大溫泉區將推出系列活動，包括免費玩樂園、浴衣火把踩街、烤全豬、免費戶外池泡湯、溫泉美食等，邀民眾來南投洗溫泉。

南投溫泉季首先16日由北港溪溫泉區打頭陣開跑，東埔溫泉區23日接續登場，埔里溫泉區30日壓軸，三大溫泉區將有一系列主題活動。南投縣政府觀光處今天表示，媒合許多業者推出限量食、宿優惠，配合政府秋冬旅遊補助，歡迎遊客快來南投享受原湯之旅。

觀光處發布新聞稿表示，位於北港溪溫泉區的泰雅渡假村16日上午11時前入園免費，還有在地國姓咖啡讓遊客品嚐，也邀熱門樂團演出；東埔溫泉區23日晚間舉辦浴衣火把踩街活動，還有烤全豬美食；埔里溫泉區活動30日上午在天泉溫泉會館開幕，將開放戶外池讓民眾免費泡湯，還有手做產品體驗，適合全家放鬆。

觀光處表示，南投溫泉季媒合業者推出食、宿優惠，交通部觀光局也推出秋冬旅遊補助，自由行旅客憑民國108年11月1日到12月31日旅宿業開立的住宿憑證，可到配合溫泉業者大眾池免費泡湯，若無大眾池，則提供湯屋折抵新台幣200元。

溫泉季北港埔里

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