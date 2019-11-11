南投信義雙龍吊橋近完工 優先聘用部落員工

2019-11-11 17:28 中央社 南投縣11日電



南投縣信義鄉雙龍七彩吊橋接近完工，南投縣議會今天專案考察接駁動線及吊橋主體，多數議員肯定並希望提供部落及遊客最佳福利與服務，縣府表示，預計優先聘用15名部落員工。

南投縣政府斥資約新台幣6000萬元在信義鄉雙龍瀑布興建全台最長的雙龍七彩吊橋，明年即將開放，園區接近完工，南投縣議會29名縣議員今天實地專案考察，多數議員肯定縣府用心規劃及施工品質，縣議員陳昭煜則提醒，少部分橋板鋪面漆料掉色，驗收前應改善。

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陪同考察的南投縣長林明溱說，售票目前規劃一律採網路預購，請觀光處研究可否適量保留現場購票可行性；大致滿意觀光處及承包廠商工程簡報，但吊橋靠近瀑布端的觀景平台仍缺乏可供拍照留念的特色顯眼地標，希望觀光處運用巧思進一步增設。

觀光處表示，吊橋主工程進度約9成8，其中七彩橋面全部完成，第三期工程日前發包，包括停車場、售票亭、天時棧道整修、門禁設施等，預計70個工作天可完成，全部設施完善後評估最適當啟用時機，購票規劃採網路預售，每天總量管制上限1500人次，每週一休園。

省道台16線禁行甲類大客車，且雙龍部落無大型停車空間，觀光處表示，規劃遊客搭接駁車進部落，再步行進園區，接駁車搭乘處在雙龍橋下空地停車場，下車處在雙龍活動中心前，接著步行950公尺到雙龍吊橋，再走到雙龍景觀營地前搭接駁車返程。