立委視察中市國小 爭取改善校園設施
2019-11-11 17:01中央社 台中11日電
立法院教育及文化委員會今天到台中市大新國小與黎明國小視察，對於兩校爭取校園設施補助經費，教育部次長林騰蛟同意將以核實方式，依中央與地方分攤比例予以補助。
立院教育及文化委員會應立委張廖萬堅的邀請，今天分別視察南屯區大新國小與黎明國小，其中大新國小申請遊戲器材設施改善及更新工程經費新台幣567萬元，而黎明國小擴建幼兒園園舍後申請設施補助經費1200萬元。
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張廖萬堅表示，大新國小於上月向他請求協助後，立即函請教育部國民及學前教育署支持經費補助，並於今天安排教育及文化委員會召委李麗芬及委員林麗蟬等人，實地視察校園遊戲區現況。
至於黎明國小透過張廖萬堅協助爭取經費4500萬多元擴建幼兒園園舍工程，今年7月已開工，預計109學年度招收7班幼兒學生。校方表示，在擴建幼兒園園舍之後，有關設施需經費1200萬元，希望教育部國教署和台中市教育局能夠補助。
陪同前來視察的林騰蛟則回應，希望台中市教育局針對經費補助申請案，盡速核定後送國教署審查，將以核實方式，依中央和地方分攤比例，加以補助。
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