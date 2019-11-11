車王電子暨華德動能中港新廠動土 投資25億
2019-11-11 16:45
聯合報 記者游振昇
／台中即時報導
車王電今天在中港加工區舉行車王電子暨華德動能中港新廠動土典禮，新廠區總投資金額約25億元，規畫為4層樓建築，一樓供華德動能生產電動巴士及底盤三電之用，2到4樓分別規劃為車王電子生產線、倉儲等用途。
新廠區占地約6200坪、建物面積約1萬2600坪，預計2021年初完工、2021年7月正式投產，此廠區第一年將提供約300人就業機會，來年將持續增加員工人數。 新廠為鋼構、綠能現代化建築，頂樓並建置936 KW之太陽能系統。
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車王電於2018年獲經濟部工業局智慧製造金質獎-卓越出眾獎項，新建廠區持續推動智慧製造，藉由智能設備結合機器手臂、物聯網系統及CPS等三項技術，提升流程及供應鏈效率，達成競爭力提升。此廠區第一年預估生產智慧儲能系統約一百台、BMS電池管理系統約一萬二千組及數位控制鋰電工具約16萬台。
車王電之子公司華德動能是台灣唯一通過交通部車輛安全審驗中心電動巴士「自主設計能力」資格審核通過之生產廠家，國產附加率超過60%，生產的電動巴士擁有優異電池管理技術，大幅提升電池安全及壽命。中港廠區將建置巴士先進製程，包含預組立機器手搭配萬用治具台銲接、高精度骨架合籠設備、高張力蒙皮冷帳拉設備、高潔淨無污染噴塗房結合全自動化噴塗機器手臂、環境測試及智能聯網車輛檢測設備，未來此廠區產能為年產整車1700部及6000部底盤三電系統，並以出口為主要目標。
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