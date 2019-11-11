由愛冤家的二媽輪辦 彰化南瑤宮明年進香時程確定
2019-11-11 16:36
聯合報 記者劉明岩
／彰化即時報導
明年「南瑤宮庚子年笨港進香」活動，輪由老二媽、興二媽與老五媽會（二媽年）負責舉辦，南瑤宮經今天擲筊請示媽祖，確定明年國曆3月21日（農曆2月28日）起駕，同樣為期7天6夜，且仍以全程徒步方式進行。
南瑤宮今天上午10時，舉行「筊筶（跋杯-即擲筊）」儀式，由進香大總理賴金鐘之子賴文彬代替其父向媽祖擲筊，參加儀式的包括南瑤宮代表人彰化市長林世賢、各媽會代表及市民代表、里長等。
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市公所指出，彰化南瑤宮建廟於清乾隆3年（西元1738年），主祀媽祖，曾經為台灣中部規模最大，信徒最多的媽祖廟，從清朝嘉慶年間開始，就有每年前往發源地笨港（約當今雲林縣北港與嘉義縣新港）進香的傳統，為台灣史上第一的進香團，隨香信眾盛況多則達數十萬人，曾是全台規模最大的進香活動。
為了護衛媽祖聖駕，信徒們紛紛成立輿前會即媽祖會、簡稱「媽會」，目前10個媽會是陸續成立於嘉慶年間至日治初期。
市長林世賢表示，南瑤宮媽祖前往笨港進香活動，除了新大媽會依慣例不主辦之外，其餘9個媽會分3組，分年輪辦笨港進香事宜，即一年由老大媽會、老四媽會及聖四媽會合辦，稱為「大媽年（或稱大媽四）」；第二年由老二媽會、興二媽會、老五媽會合辦，稱為「二媽年（或稱二媽五）」；第三年由聖三媽會、新三媽會、老六媽會合辦，稱為「三媽年（三媽六）」。
明年南瑤宮往笨港進香活動，剛好輪由老二媽、興二媽與老五媽會負責舉辦，也就是所謂的「二媽年」，而多年來流傳久遠一句非常有名的諺語「大媽進香愛吃雞（供品要豐富）、二媽進香愛冤家（進香時二媽會與五媽會會員時而會起爭執）、三媽進香愛潦溪（進香回程一定要涉水走過濁水溪）」，凸顯笨港進香活動由不同媽會輪值舉辦時，有各自不同的特色。
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