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鐵板燒廚藝邀請賽今登場 同德家商4人入圍總決賽

2019-11-11 15:34聯合報 記者賴香珊／南投即時報導

全國鐵板燒廚藝邀請賽今在南投縣草屯鎮同德家商舉辦，上午由名廚表演賽率先登場，除西餐外，也以西式手法創意呈現澎湖小卷米粉、酸菜鴨，相當吸睛；下午則是學生組競賽，由決選8人競技，比廚藝也比創意，爭取冠軍和萬元獎金。

中華民國鐵板燒廚藝協會指出，參賽者不限大專或高職生，須於60分鐘內製作創意主食2道各4人份，以主題創意、食材選擇、火候調味、擺盤設計評比，前置備料和廚德也都納入評分標準，藉此培訓國內鐵板燒人才呈現獨特鐵板燒料理。

為讓參賽者了解鐵板燒流程和料理藝術，正式賽前先由漢林、上品苑和牛車水等知名鐵板燒餐廳主廚進行表演賽，供餐飲相關業者和學生觀摩；其中，漢神鐵板燒執行長沈復漢將「澎湖小卷米粉」和「鹹菜鴨」演繹成創意西餐，令人驚艷。

沈提到，透過創意結合中式傳統小吃和鐵板燒，將米粉煎熟定型搭配澎湖小卷，佐以海鮮羹後，可用仙人掌醋漿提味；鹹菜鴨更是有別於傳統作法，而是將鹹菜夾入宜蘭櫻桃鴨肉間，煎至熟透軟嫩，再配上炒飯，從古早味湯品變成西餐主菜。

而學生組競賽部分，經全國大專校院和高職生海選後，今由高雄科大、醒吾科大和同德家商等3校8名學生脫穎而出，其中同德家商以4人入圍總決賽，人數最多，比賽最終成績預計將於今下午4時許出爐，冠軍則能抱回獎座和1萬元獎金。

同德家長校長林元貴說，校內家商擁有全中部唯一的鐵板燒專業教室，鐵板燒廚藝邀請賽因此從北部移師到南投，而今年校內學生參賽表現不錯，除校方規畫多元鐵板燒專業課程，有活動或外賓也都由學生一手包辦料理接待，實作經驗豐富。

全國鐵板燒廚藝邀請賽今登場，漢神鐵板燒執行長沈復漢將「澎湖小卷米粉」演繹成創意西...
全國鐵板燒廚藝邀請賽今登場，漢神鐵板燒執行長沈復漢將「澎湖小卷米粉」演繹成創意西餐，令人驚艷。記者賴香珊／攝影
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全國鐵板燒廚藝邀請賽今登場，正式競賽前由漢林、上品苑和牛車水等知名鐵板燒餐廳主廚...
全國鐵板燒廚藝邀請賽今登場，正式競賽前由漢林、上品苑和牛車水等知名鐵板燒餐廳主廚進行表演賽。記者賴香珊／攝影
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全國鐵板燒廚藝邀請賽今登場，漢神鐵板燒執行長沈復漢將「小卷米粉」和「鹹菜鴨」演繹...
全國鐵板燒廚藝邀請賽今登場，漢神鐵板燒執行長沈復漢將「小卷米粉」和「鹹菜鴨」演繹成創意西餐。記者賴香珊／攝影
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全國鐵板燒廚藝邀請賽今在南投縣草屯鎮同德家商舉辦，上午由名廚表演賽率先登場，下午...
全國鐵板燒廚藝邀請賽今在南投縣草屯鎮同德家商舉辦，上午由名廚表演賽率先登場，下午為學生組競賽。記者賴香珊／攝影
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全國鐵板燒廚藝邀請賽今登場，漢神鐵板燒執行長沈復漢（右）將「小卷米粉」和「鹹菜鴨...
全國鐵板燒廚藝邀請賽今登場，漢神鐵板燒執行長沈復漢（右）將「小卷米粉」和「鹹菜鴨」演繹成創意西餐。記者賴香珊／攝影
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