影／大肚山年年火燒山 學者籲闢防火帶、復育森林

2019-11-11 15:02 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ／台中即時報導



每到秋冬季節，大肚山常發生火燒山，從8日起已連續兩起，火勢延燒兩天才撲滅。台灣山林復育協會理事長蔡智豪說，大肚山優勢植被大黍草，秋冬季枯乾後，一旦起火很容易蔓延，建議開闢防火帶，種植大肚山的先驅植物構樹，讓森林自然復育取代大黍草，可降低火燒山的機率。

台中市消防局表示，大肚山麓連日大火，8日清水鰲峰山失火，起火處有煙蒂殘跡，初步調查無法排除菸蒂引燃的可能性，10日龍井國道185公里邊坡火警，初勘起火處也發現板模燒毀痕跡，同樣無法排除燃燒廢棄物引燃的可能；兩起火警確切原因仍在調查中。

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每到秋冬季，大肚山麓經常發生火警。從民國104年至108年火勢較大的山林火警共有10件，清水、龍井、沙鹿、大肚、春社等地都有發生；延燒時間最久的是龍井國道邊坡大火，總共花費17小時才控制住，燃燒面積約10公頃；去年1月望高寮火警案，延燒面積廣達12公頃。

中興大學實驗林管理處副研究員邱清安說，大肚山秋冬季乾旱，大黍草入秋後乾枯，一旦起火燃燒，火勢很容易蔓延；大肚山附近墓地多，容易因人為因素起火，應加強宣導，其次應考慮復育森林，可減少火燒山的可能性。

台灣山林復育協會表示，大黍草是種耐旱植物，入秋後會逐漸乾枯，隔年春天下雨後，又會重新生長，目前是大肚山的強勢植被；大肚山秋冬容易有火警，除了人為亂丟菸蒂、燃燒廢棄物造成，周邊墓地多，焚燒野草或燒金紙都有可能釀成火警。

蔡智豪說，大肚山麓從北到南有很多墓園，可沿著墓地開闢防火帶，長度約10至20公尺，把地表需要強日照的大黍草清除，改種大肚山先驅植物構樹，這種耐乾旱的植物，種植後幾乎不必澆水，只要種植超過2年就能持續生長。