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只有500名額 「八卦傳騎」單車訪小鎮開放報名

2019-11-11 14:45聯合報 記者劉明岩／彰化即時報導

參山國家風景區管理處主辦的2019「八卦傳騎 . Bike訪小鎮」單車約騎活動，...
參山國家風景區管理處主辦的2019「八卦傳騎 . Bike訪小鎮」單車約騎活動，訂12月1日舉行，圖為單車通過139線小葉欖仁隧道。 圖／參山國家風景區管理處提供
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想要在彰化縣道139線騎單車消遙遊嗎？由參山國家風景區管理處主辦的2019「八卦傳騎 . Bike訪小鎮」單車約騎活動，訂12月1日(星期天)舉行，特別規劃兩條八卦山脈最有代表性的約騎路線，只要身體健康、平時有騎單車經驗的成年人都可報名，名額只有500名，即日起受理報名，動作要快。

這兩條路線分為北線與南線，其中北線將由單車網紅Cynthia 星飛雅領騎，從彰化市的八卦山脈生態遊客中心出發，爬一段山路上坡，騎經中台灣經典單車路線景致宜人的小葉欖仁綠色隧道，終點設在山頂上的鳳山寺，單程總長約21公里。

另一條南線將從社頭鄉的清水岩寺出發，將騎走八卦山脈長青自行車道的挑戰路線上山，終點鳳山寺。南線雖然只有約10公里，但是號稱長青自行車道的挑戰路線，顧名思義，極具挑戰性。

主辦單位表示，「八卦傳騎 . Bike訪小鎮」單車騎遊過程將穿插「景點集章」小遊戲，報名者只要集滿3個章(包含起/終點兩個)，就可在終點會場參加摸彩抽大獎，第一特獎是市價高達5.38萬，由美利達公司贊助提供的高級碳纖維公路車Scultura UT SED(斯特拉UT特仕車)，當車友完騎抵達終點鳳山寺後，可獲一份愛心餐點，並可參加大會規劃的有獎趣味活動，包括單車騎士造型獎。

參山國家風景區管理處主辦的2019「八卦傳騎 . Bike訪小鎮」單車約騎活動，...
參山國家風景區管理處主辦的2019「八卦傳騎 . Bike訪小鎮」單車約騎活動，訂12月1日舉行，圖為單車通過139線沿線風光。 圖／參山國家風景區管理處提供
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此項活動採網路線上報名 ，可從參山國家風景區的facebook專頁登入；或是網路關鍵字搜尋「八卦傳騎」報名網址:，預定報名期限11月20日，限額只有500名，額滿截止。

報名費只要200元，卻有好康回饋，除當天愛心餐點、保險及參加摸彩外，還可獲得實用的束口袋後背包、美利達Lycra竹碳運動襪+單車水壺(附防塵蓋) 等紀念品，活動當日順遊八卦山脈一帶的特定景點與特色商家還有優惠。 活動報名洽詢承辦單位: 彰化縣單車體育運動協會，專線（04）7626381 。

單車國家風景區

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