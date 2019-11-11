改善南投校園硬體 教育部：朝最高金額補助

2019-11-11 14:10 中央社 南投縣11日電



立法院教育及文化委員會今天考察南投縣教育設施，教育部次長林騰蛟說，操場跑道、活動中心及教室設備是基本硬體，針對學校反映各項問題，教育部一定努力朝最高金額來補助。

民主進步黨立法委員蔡培慧今天邀立法院教育及文化委員會到草屯鎮北投國小，針對南投縣幾所需整建校園環境舉行座談會及現勘，民進黨立委李麗芬、國民黨立委林麗蟬、教育部常務次長林騰蛟、教育部國民及學前教育署副署長許麗娟、南投縣議員陳宜君等人出席。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

國姓鄉乾峰國小、埔里鎮愛蘭國小、草屯鎮炎峰國小、北投國小都派代表簡報需改善項目，如乾峰國小跑道破舊及磨平、愛蘭國小活動中心設備不足、炎峰國小投影機影像模糊、北投國小跑道破損及掀開，座談會後，委員會與教育部也實地查看北投國小跑道現況。

林騰蛟聽完各校簡報及踏勘後表示，操場跑道、活動中心設備或教室投影器材等，都是師生教學必須的基本硬體設備，教育部一定會朝向最高補助金額努力；立委蔡培慧多次在立法院要求要依縣市財政彈性降低地方自籌比例，中央與地方將齊心努力讓經費到位。

蔡培慧說，長期關心學校教育資源及設施，發現許多操場跑道及遊戲器具年久失修，她提出的偏遠地區學校教育發展條例公布實施後，陸續推動校園半戶外球場及廁所改善專案，優先照顧偏遠地區學校，就是要落實教育機會實質平等，同時她要求教育部全面盤點國中小操場及遊戲設施並執行改善補助。