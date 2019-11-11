中央綠能屋頂計畫 中市試辦兩年發電慘澹

2019-11-11 13:39 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ／台中即時報導



配合蔡英文總統2025非核家園的目標，行政院在106年11月推出「綠能屋頂 全民參與」行動計畫，透過地方政府遴選營運商，輔導民眾在自家屋頂設置太陽發電系統，台中市議員張廖乃綸說，她在上次議會大會業務質詢中，曾關切中央這項綠能政策，當時在台中市的簽約掛零，其他縣市簽約情況也很不理想，行政院一度曾傳出要檢討這項計畫的可行性，沒想到不但沒有檢討，現在還擴大辦理，她質疑行政院是否接地氣？經發局表示地方的確困難重重。

張廖乃綸說，這項計畫過去示範階段在台中西屯區、南屯區，2年過去了只簽3案，第一期擴大階段將在北屯、豐原、神岡、后里、石岡、新社、東勢及和平共8個區，只有1案簽約。

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這4個案加起來的裝置容量只有530KW，且都還在設置中未實際發電，最終實際發電量有多少，沒人敢打包票。這和行政院預期的目標3000KW實在差很大，恐怕再花10年也達不到這個目標。

張廖乃綸說，綠能屋頂全民參與計畫一口氣要民眾和電商簽20年長期契約，讓電商在自家屋頂裝設太陽能板，30坪的屋頂大約只設置10KW裝置容量的太陽能板，完工後每個月只能回饋600元，以西南屯區大坪數透天厝動輒要價二、三千萬，誘因很低，集合式住宅大樓又因為產權複雜，推動更加困難，中央應該盡快檢討這項政策，不能對地方遇到的問題視而不見。