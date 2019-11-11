影／民歌手邰肇玫分享癌症治療經驗 音樂分享唱出希望

2019-11-11 13:24 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ／台中即時報導



童綜合醫院推動癌症防治與篩檢，與癌症希望基金會日前合作辦理「癌症病友音樂分享會」，婦產部劉錦成主任針對婦女相關癌症進行衛教，也邀請曾經罹癌的民歌手邰肇玫到場分享抗癌經驗與現場演唱，希望能建立病友情緒支持，提供病友交流與經驗分享管道。

被封為「民歌才女」的邰肇玫103年時，因出現大血塊而確診子宮內膜癌第三期，她保持樂觀與堅強的心態迎接手術、化療與每一次的治療過程。罹癌後沒多久得知癌症希望基金會需要拍攝一支紀錄癌友心路歷程的紀錄片，為了鼓舞癌友都能夠積極的面對治療，主動告知基金會可以紀錄自己，協助拍攝了365天抗癌身影的公益微電影「藍色肩膀：病中日記」。

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邰肇玫表示，每個人都有承受痛苦的能力，但也需要社會支持的幫忙，因為病友會因為害怕親友擔心而不願吐露自己真正的問題，所以需要透過病友團體的協助來找到身心靈的宣洩管道，也可以促使疾病的好轉；她說現在反而覺得自己比一般人更健康，因為罹患疾病後反而更懂得照顧身體，吃的會特別注意，也不熬夜與勉強自己；呼籲癌友或家屬，不要輕信偏方或民俗療法，應該尋求專業的醫療管道來治療，才不會耽誤病情。

邰肇玫除了和現場癌友與家屬進行經驗分享交流外，也現場演唱，唱出了成名曲「如果」與「奔放 奔放」，讓大家沉浸在美妙又熟悉的旋律中，從音樂中獲得心靈上的紓壓。