不再單打獨鬥搶客 大日月潭區業者聯手行銷盼創雙贏
2019-11-11 13:07
聯合報 記者黑中亮
／即時報導
為減緩陸客自由行來台減少的衝擊，大日月潭區25家產業旅宿業者決定聯手合作，異業結合資源，刺激國旅市場淡季，並吸納觀光工廠及特色旅宿，以「擴大國旅秋冬遊」整體行銷，提升日月潭周邊合格旅館住宿率。
大日月潭觀光產業協會指出，為了搶攻國旅秋冬遊的市場，集結在地產業共同出手，結合在地特色，盼民眾親自體驗深度旅遊後，能更喜愛這塊土地，特別是潭區的自然環境、溫和宜人、風姿多采的人文的物產，皆吸引許多國內外遊客。
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目前25家業者將推出導覽解說、美食、DIY 等特色產業體驗活動，並聯繫在地合格旅宿業者合作，從紅茶、體驗遊船及自行車租賃、木工椅DIY、還有小吃美食，透過大日月潭區旅遊景點及特色產業體驗知名度，提升在地消費增加觀光產值。
業者決定共創雙贏，進行觀光加值體驗，初步以每組體驗價值600元，將有20家合作單位加入，吸引民眾到訪意願，增加外來遊客到訪南投日月潭觀光及住宿人次。
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