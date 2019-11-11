中火今年預估用煤1300萬公噸 台電：商轉以來最低用量

2019-11-11 12:39 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ／台中即時報導



台中火力發電廠用煤量引發各界關切，台電上午指出，中火今年用煤量將遵照台中市政府106年核發之生煤操作許可證要求：「全廠生煤年用量不得超過1600萬公噸」，絕不超用，且降載及減煤均有進展，預估用煤量可低至1300萬公噸左右，明年依「許可使用量」2100萬公噸減煤4成進行規畫，亦即以1260萬公噸為努力方向。

台電指出，在供電情勢好轉下，台電積極自主減煤，亦配合台中市府減煤要求，落實擴大降載，1至10月降載363次，減發42.3億度，是去年同期減發20.8億度的2倍以上。

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台電強調，中火近5年減用500萬公噸生煤，其中有一半以上是今年達成，相較於去年1597萬公噸，今年足足減用近300萬公噸，不但創下台中電廠10部機商轉以來之歷年最低燃煤用量，也創下單年最大減煤量。

目前中火9號機操作許可證已屆期，台電公司7月即提出展延申請，市府尚未核准。1至8號機及第10號機將於明年2月屆期，預計本月下旬提出展延申請。

台電說，針對台中市府近期主張年用煤量改為1104萬公噸，台電強調，這涉及減煤4成的計算基礎，懇請市府三思。103年中火生煤「許可使用量」為2100萬公噸，實際用煤量1839萬公噸，如以「實際使用量」作為減煤4成的計算基礎，不啻讓中火因當年度「未超用」、甚至「遠低於許可使用量」的守法表現而受到懲罰，是否代表將來所有許可證申請者，都應該在用量限制內「盡量燒好燒滿」，以免來年遭受突襲減量？長遠來看是否更不利於環保減排？

台電強調，減煤政策立意良善，但細節規畫宜全盤考慮，執行上亦應考量適法要求，以免產生反效果，甚至於違法處分。