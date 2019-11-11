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彰化大啖美食發胖？ 世界三鐵冠軍伊登：回去要做重訓

2019-11-11 11:33聯合報 記者劉明岩／彰化即時報導

頭戴彰化埔鹽順澤宮帽獲鐵人三項世界冠軍的挪威選手伊登，應邀來彰化三天感恩之旅，行程滿滿，除參加田中馬拉還到處協助行銷彰化，品嘗各種美食，今天最後一天，還參加彰化羊肉節暨乳牛節記者會，與縣長王惠美一起下廚，王惠美還餵他吃親自烹煮的麻油松阪豬，被問到會不會發胖，伊登說，「回去還要做重量訓練」。

伊登今天一大早就到彰化八卦山大佛、扇形車庫等景點拍攝，還為彰藝高中棒球隊加油，隨後到彰化縣政府參加彰化羊肉節暨乳牛節記者會，引來縣府一陣騷動，不少人還著順澤宮冠軍帽請他簽名。

縣長王惠美說，這三天來，伊登走訪了許多彰化景點、品嘗過各種美食，深入了解彰化的美，希望能協助行銷彰化，讓更多人造訪彰化，將彰化縣推向國際舞台，振興彰化觀光旅遊產業。

伊登說，他在東京撿到一頂彰化順澤宮的宮帽，從此有了神奇的事情發生了，當時戴著帽子參賽奪冠，後來看到順澤宮的照片，決定一定要到順澤宮拜訪，可以順利成行，覺得很神奇。

王惠美還當場下廚，親自烹調麻油松阪豬，現場瀰漫著麻油香味，隨後舀到盤子亮相，還餵給伊登，伊登不禁豎起大拇指稱讚。伊登也露了一手，親手製作大漢堡，也引來滿堂彩。

伊登連日來吃了不少彰化美食，今天現場還品嘗了王惠美做的麻油松阪豬，被問到會不會擔心發福，艾登透過翻譯轉述，他來到彰化看到這麼多熱情的民眾感覺很開心，也打趣的說，這次來彰化吃了很多美味的小吃，體重可能會增加，回到挪威後要加強重量訓練，才不會發胖。

為表彰伊登對彰化城市行銷與國際接軌的貢獻，縣長王惠美還特別頒發榮譽縣民證給選手伊登，同時邀請伊登2020東京奧運後再度來訪彰化。

彰化縣長王惠美邀請伊登參加在縣府中庭舉辦的彰化羊肉節暨乳牛節記者會，還親自頒給伊...
彰化縣長王惠美邀請伊登參加在縣府中庭舉辦的彰化羊肉節暨乳牛節記者會，還親自頒給伊登榮譽縣民證。記者劉明岩／攝影
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彰化縣長王惠美邀請伊登參加在縣府中庭舉辦的彰化羊肉節暨乳牛節記者會，王惠美烹調麻...
彰化縣長王惠美邀請伊登參加在縣府中庭舉辦的彰化羊肉節暨乳牛節記者會，王惠美烹調麻油松阪豬、伊登則製作大漢堡，兩人都很開心。記者劉明岩／攝影
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彰化縣長王惠美邀請伊登參加在縣府中庭舉辦的彰化羊肉節暨乳牛節記者會，還親自烹調麻...
彰化縣長王惠美邀請伊登參加在縣府中庭舉辦的彰化羊肉節暨乳牛節記者會，還親自烹調麻油松阪豬。記者劉明岩／攝影
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彰化縣長王惠美邀請伊登參加在縣府中庭舉辦的彰化羊肉節暨乳牛節記者會，還親自烹調麻...
彰化縣長王惠美邀請伊登參加在縣府中庭舉辦的彰化羊肉節暨乳牛節記者會，還親自烹調麻油松阪豬，並餵伊登品嘗。記者劉明岩／攝影
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彰化縣長王惠美邀請伊登參加在縣府中庭舉辦的彰化羊肉節暨乳牛節記者會，還親自烹調麻...
彰化縣長王惠美邀請伊登參加在縣府中庭舉辦的彰化羊肉節暨乳牛節記者會，還親自烹調麻油松阪豬，並餵伊登品嘗。記者劉明岩／攝影
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彰化縣長王惠美邀請伊登參加在縣府中庭舉辦的彰化羊肉節暨乳牛節記者會，與在場人士合...
彰化縣長王惠美邀請伊登參加在縣府中庭舉辦的彰化羊肉節暨乳牛節記者會，與在場人士合影。記者劉明岩／攝影
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彰化縣長王惠美邀請伊登參加在縣府中庭舉辦的彰化羊肉節暨乳牛節記者會，還親自頒給伊...
彰化縣長王惠美邀請伊登參加在縣府中庭舉辦的彰化羊肉節暨乳牛節記者會，還親自頒給伊登榮譽縣民證。記者劉明岩／攝影
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彰化縣長王惠美邀請伊登參加在縣府中庭舉辦的彰化羊肉節暨乳牛節記者會，伊登還親自製...
彰化縣長王惠美邀請伊登參加在縣府中庭舉辦的彰化羊肉節暨乳牛節記者會，伊登還親自製作大漢堡。記者劉明岩／攝影
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王惠美東京奧運埔鹽順澤宮

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