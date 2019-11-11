彰化大啖美食發胖？ 世界三鐵冠軍伊登：回去要做重訓

2019-11-11 11:33 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ／彰化即時報導



頭戴彰化埔鹽順澤宮帽獲鐵人三項世界冠軍的挪威選手伊登，應邀來彰化三天感恩之旅，行程滿滿，除參加田中馬拉還到處協助行銷彰化，品嘗各種美食，今天最後一天，還參加彰化羊肉節暨乳牛節記者會，與縣長王惠美一起下廚，王惠美還餵他吃親自烹煮的麻油松阪豬，被問到會不會發胖，伊登說，「回去還要做重量訓練」。

伊登今天一大早就到彰化八卦山大佛、扇形車庫等景點拍攝，還為彰藝高中棒球隊加油，隨後到彰化縣政府參加彰化羊肉節暨乳牛節記者會，引來縣府一陣騷動，不少人還著順澤宮冠軍帽請他簽名。

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縣長王惠美說，這三天來，伊登走訪了許多彰化景點、品嘗過各種美食，深入了解彰化的美，希望能協助行銷彰化，讓更多人造訪彰化，將彰化縣推向國際舞台，振興彰化觀光旅遊產業。

伊登說，他在東京撿到一頂彰化順澤宮的宮帽，從此有了神奇的事情發生了，當時戴著帽子參賽奪冠，後來看到順澤宮的照片，決定一定要到順澤宮拜訪，可以順利成行，覺得很神奇。

王惠美還當場下廚，親自烹調麻油松阪豬，現場瀰漫著麻油香味，隨後舀到盤子亮相，還餵給伊登，伊登不禁豎起大拇指稱讚。伊登也露了一手，親手製作大漢堡，也引來滿堂彩。

伊登連日來吃了不少彰化美食，今天現場還品嘗了王惠美做的麻油松阪豬，被問到會不會擔心發福，艾登透過翻譯轉述，他來到彰化看到這麼多熱情的民眾感覺很開心，也打趣的說，這次來彰化吃了很多美味的小吃，體重可能會增加，回到挪威後要加強重量訓練，才不會發胖。