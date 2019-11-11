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進入肺炎高峰期 中山醫籲民眾打疫苗保身

2019-11-11 11:04聯合報 記者黃寅／即時報導

每年11月至隔年2月進入肺炎高峰期，中山醫學大學附設醫院總院長黃建寧上午指出，根據疾管署最新通報，今年肺炎及流感死亡人數每周約400人，年初最高峰竟破500人，幼童跟65歲以上有慢性疾病族群的長者，更是肺炎重症的高危險群，因此呼籲施打一劑13價肺炎鏈球菌結合型疫苗，其免疫反應較23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗強，保護效期也較長。

中山醫學大學附設醫院感染科主任李原地指出，該院去年數據發現，因肺炎住院的人數將近3000人，其中因為相關疾病或合併症引起的死亡率高達12%，平均住院天數約36天。資料也顯示，將近6成肺炎患者為50歲以上的民眾，這些50歲以上的患者，因為肺炎或是併發其他合併症造成死亡的比率相當高，數據非常驚人。

尤其，包括糖尿病患、心血管疾病、免疫低下如HIV感染者、慢性肺病、腎臟疾病或慢性肝病的患者，都屬肺炎高風險慢性疾病族群，一旦因感冒或流感感染肺炎，病程往往會快速進展，發病可能不到一周就會死亡。

但也有年輕型流感合併肺炎或併發症的案例，皆是因為流感併發肺炎重症，且在住院前皆未施打過肺炎鏈球菌疫苗。因此，李原地呼籲上述高風險族群需建立預防接種的觀念。

黃建寧表示，目前國內核准上市的肺炎鏈球菌疫苗有2種，分別為新型的13價肺炎鏈球菌結合型疫苗及舊型23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗，建議民眾可優先施打13價疫苗，剩下沒有涵蓋的部分菌株，可以在一年後再打23價，即可讓免疫力的範圍涵蓋更廣。至於之前已經打過23價疫苗的民眾，間隔一年後可再接種一劑新型13價疫苗。

每年11月至隔年2月進入肺炎高峰期，中山醫學大學附設醫院總院長黃建寧（中）上午呼...
每年11月至隔年2月進入肺炎高峰期，中山醫學大學附設醫院總院長黃建寧（中）上午呼籲民眾接種疫苗保身。圖／中山醫學大學附設醫院提供
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