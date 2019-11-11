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馬拉松熱潮退燒？田中馬推手：賽事面臨轉型

2019-11-11 07:36聯合報 記者林敬家／即時報導

秋冬是台灣最密集的馬拉松賽季，每到周末光是單天全台就有20多場馬拉松賽，台灣每年雖有1千場賽事，但參賽人數逐漸遞減，馬拉松主辦單位認為，未來賽事將朝向大型化、品牌化，沒特色的路跑活動恐怕被淘汰，開發海外跑者也是趨勢

近年全台參加路跑人數約40到50萬人，彰化縣政府看好路跑商機，今年在10月到12月聯合行銷7場馬拉松接力，舉行馬拉松「季」，結合觀光產業聯合行銷，其中最熱門的田中馬拉松邁入第8年，抽籤中籤率仍僅3成，但比起過去曾達5萬多人報名，今年報名抽籤人數下滑到3萬8千多人。

田中馬拉松總幹事鄭宗政認為，並非馬拉松熱潮退燒，他說，台灣跑步人口沒下降，但賽事面臨轉型，跑者考慮移動成本、住宿、車程和餐飲等花費，選擇縮減跑馬數量，或乾脆到海外參賽，今年上半年台灣的賽事平均一場僅2千多人，規模偏中小型。

田中馬這幾年積極開發海外跑者，與旅行社合作，以港澳跑者居多，鄭宗政表示，中國這3年來從上而下扶植民間馬拉松與單車活動，今年賽事數量已遠超過台灣，除了報名費便宜，還設有「賽事總監執照」，讓賽事管理走向專業，更不用說相關硬體的先進程度，這讓走得較前面的台灣馬拉松在品牌贊助爭取上面臨壓力。

為培養更多跑者，田中不僅舉辦馬拉松，團隊也規畫親子訓練營、在地小學生練跑活動等，讓運動向下紮根，讓跑步、健行，讓運動落實在生活。

舉辦台灣多場知名馬拉松的筆記實業執行總監蔡弘誠說，每場賽事至少要3千人參加才不至於不敷成本，近年雖有馬拉松因人數太少停辦，但也有不斷突破的賽事，例如「新竹馬」僅提供簡章今年報名4天破萬人，比去年更熱烈，「礁溪馬」舉辦多年，報名人數少到僅剩1千多人，這次結合觀光行銷，提供跨縣市車輛接駁克服交通困難，目前也有3千2百多人報名。

蔡弘誠也說，台灣的人情味是吸引海外跑者的優勢，別人模仿不來，但考量距離、氣候以及結合運動觀光的可能性，東南亞民眾較有機會到台灣跑馬。

台灣每年有1千場馬拉松賽事，但參賽人數逐漸遞減，馬拉松主辦單位認為，未來賽事面臨...
台灣每年有1千場馬拉松賽事，但參賽人數逐漸遞減，馬拉松主辦單位認為，未來賽事面臨轉型，將朝向大型化、品牌化，，開發海外跑者也是趨勢。圖／報系資料照片
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台灣每年有1千場馬拉松賽事，但參賽人數逐漸遞減，馬拉松主辦單位認為，未來賽事面臨...
台灣每年有1千場馬拉松賽事，但參賽人數逐漸遞減，馬拉松主辦單位認為，未來賽事面臨轉型，將朝向大型化、品牌化，，開發海外跑者也是趨勢。圖／報系資料照片
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