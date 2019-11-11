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王惠美當起直播主 為挪威冠軍選手介紹彰化水果美食

2019-11-11 07:34聯合報 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣長王惠美邀請法國尼斯鐵人三項冠軍挪威選手伊登到彰化參加10日舉行的田中馬拉松賽，再掀起一波熱潮，晚間王惠美更在臉書當起「直播主」邀請伊登和法國作家跑者吉雷米直播品嘗水果農產品和美食小吃，王惠美國台語英文混雜介紹，趣味性十足。

伊登因戴著彰化縣埔鹽鄉順澤宮的宮廟帽當他的幸運帽，而順利奪冠，也掀起台灣搶冠軍帽風潮，伊登10日上午先在人氣馬拉松田中馬和王惠美領跑，見識到田中吃到飽的龍蝦牛排等超澎湃補給站，也感受到當地啦啦隊的人情味。

王惠美晚間更安排親切的直播，邀伊登和吉雷米嘗嘗彰化在地農特產，從社頭溪州芭樂、芭樂乾、二林紅龍果、和美農會的黑木耳露等一路吃下去。

「來，一粒米、伊登再吃這個」王惠美功課做足，從8斤芭樂才能做出一台斤芭樂乾，黑木耳露對防止心血管疾病等也有幫助等一一介紹，還有哪一種是一上市就會被秒殺的熱門農產品。

吉雷米說，他來到台灣已13年，「台灣的土很黏人，會讓人愛上台灣」，他曾背著25公斤的三太子裝備環島跑步，晚經縣長一一介紹農產美食，讓他每一樣都想吃看看。

伊登也說「每一樣他都喜歡」，吉雷米取笑伊登說「那你不要回去了」，王惠美笑說「跟一粒米一樣留在台灣好了」。

11日上午王惠美也邀請伊登在縣府中庭參加彰化羊肉節暨乳牛節聯合記者會。

王惠美臉書直播網：

https://www.facebook.com/wang.huimei/videos/2507324849513046?vh=e&d=n&sfns=mo

彰化縣長王惠美在臉書當起「直播主」邀請法國尼斯鐵人三項冠軍挪威選手伊登和法國作家...
彰化縣長王惠美在臉書當起「直播主」邀請法國尼斯鐵人三項冠軍挪威選手伊登和法國作家跑者吉雷米直播品嚐水果農產品和美食小吃，王惠美國台語英文混雜介紹，趣味性十足。圖／翻攝自王惠美臉書
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王惠美直播主

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