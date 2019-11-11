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所有權vs.護古蹟 彰縣文化局：活化雙贏

2019-11-11 00:54聯合報 記者林宛諭／彰化報導

彰化市首任民選市長杜錫圭故居被拆成廢墟。 圖／彰化縣文化局提供
彰化市首任民選市長杜錫圭故居被拆成廢墟。 圖／彰化縣文化局提供
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不少建築被指定為古蹟或歷史建物，因開發受限，所有權人急於拆除，目前雖有處罰，但建物已難挽救；如何讓古建築保存，又兼顧所有權人權益？文資工作者建議中央應研究更多獎勵方案，彰化縣文化局則表示可朝活化方向，讓兩者雙贏。

「杜錫圭故居」歷史建築被強拆，文化局打算再蓋回來，但仍敗訴；溪州鄉榮民工廠也在被提報為文化資產列冊追蹤，所有權人拆除。

台灣小鎮文化協會常務理事許書基說，若文資建物所有權人或建商把建物拆到無法復原就無罪，將傷害文化資產保護。文化局長張雀芬也憂心這樣判決會讓少數人對文資法更忌無忌憚。

張雀芬說，被指定為文資並非建物都不能動，如何活化是未來政府輔導方向，在歐洲文資建築可能是很夯的飯店或咖啡館，國內也有把文資建物出租給知名咖啡館再利用的成功案例。

許書基說，要保障所有權人權利，才能讓所有權人願意一起保護文資；政府可研究更多獎勵方案，同時活化，利多夠，也許有一天大家搶著被列入文資建物。

歷史建築咖啡館文化局

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