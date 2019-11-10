歷史建築遭拆彰縣府要求蓋回來判敗訴 憂引發不良跟風

2019-11-10 20:21 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ／彰化即時報導



彰化文化局為杜絕文資建物被「先拆先贏」的歪風，106年在彰化市首任民選市長「杜錫圭故居」被所有權人拆除後，縣府仍堅持要將「杜錫圭故居」歷史建築再蓋回來，但仍敗訴，去年溪州鄉榮民工廠也是在被提報為文化資產，已列冊追蹤時，被所有權人拆除，如何扼止此歪風，並鼓勵活化文資建物還有很艱難的路要走。

「杜錫圭故居」雖被拆，但彰化縣有形文化資產審議委員會仍決議登錄公告為歷史建築，但所有權人不服，提起行政訴訟，縣府一、二審敗訴，上訴最高行政法院，法官以建物遭破壞拆除後，主構件已滅失為由，近日裁定撤銷歷史建築公告處分，引起各界憂慮，認為未來可能會衍生不良跟風。

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彰化縣府文化局昨天發出新聞聲明表示，對於這樣的判決結果深表遺憾，文化局長張雀芬表示，這樣的判決結果可能會讓未來守護文化資產的力道再減弱，而其他縣市也有類似案件，未來可能都會面臨問題。

「這樣的判決會讓有心人更視文資法於無物，等於是宣告文資法的死刑 」台灣小鎮文化協會常務理事許書基說，未來若文資建物的所有權人或建商只要把文 資建物拆了無法復原，不就「死無對證」，這是很傷害文化資產保護的判決。

張雀芬說，這樣的判決的確會讓有些人對文資法更無所忌憚，也讓致力於文資保護的文化局很無奈，其實政府現在對於文資建物所有權人都有獎勵措施，歷史建築經修法後也能比照古蹟全部減免地價稅與房屋稅，更有容積移轉等獎勵措施，文化局近期將要再開課程，鼓勵建商與相關所有權人參加，希望能讓他們不要過度恐慌被指定為文資建物。

其實現在被指定為文資，並非建物都不能動了，張雀芬說，如何活化也是未來政府希望輔導建立的觀念，在歐洲文資建築可能是很夯的飯店或咖啡館，在國內也有人把文資建物出租給知名咖啡館再利用的成功案例。