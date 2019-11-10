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台中市南區長青學苑結業典禮 長輩們秀技藝精彩表演

2019-11-10 19:02聯合報 記者游振昇／台中即時報導

台中市南區長青學苑今天在台中高工集賢堂辦理108年度結業典禮暨成果展，長輩們秀出精彩所學，台下觀眾大聲喝采，長輩們覺得很有成就感。

南區公所指出，南區長青學苑開班數26班，課程囊括語文、才藝、休閒、健身、育樂等各領域，總學員人次達806人次，每位長輩在授課老師耐心、細心，有教無類指導下，由門外漢，拓展知識領域、充實生活內涵，活的健康，活出精彩。

活動由「生活竹工藝」等10個班靜態成果展示介紹解說，並由「番仔火不老鼓樂」以2首歡樂的曲目揭開序幕，頒發結業證書、感謝狀及全勤獎等，活動主軸為「動態｣16項成果發表，囊括「樂齡輕鬆玩手機｣學員創作影片欣賞，日語、美語、台語及客家語等多種語言歌唱表演，河洛語詩詞吟唱、電子琴、二胡樂器、及有氧韻律舞蹈表演等。

南區區長洪峰明表示，感謝台中市政府推出老人福利政策，針對健康長者，以「學習成功老化，預防成為被照顧者」為目標，開辦長青學苑，鼓勵在地長輩「活到老、學到老」，實現「學無止境」的理想，並特別宣導2020年台灣燈會將在台中市舉辦，主展區后里森林園區於明年2月8日開跑，位於南屯區文心森林公園，以童趣樂園為主題的副燈區，提前於今年12月21日開展，邀請長青長輩們一起來擔任2020年台灣燈會最佳代言人。

台中市南區長青學苑今天結業典禮，長輩們秀才藝。圖／南區公所提供
台中市南區長青學苑今天結業典禮，長輩們秀才藝。圖／南區公所提供
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台中市南區長青學苑今天結業典禮，長輩們秀才藝。圖／南區公所提供
台中市南區長青學苑今天結業典禮，長輩們秀才藝。圖／南區公所提供
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台灣燈會台中市

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