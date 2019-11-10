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卓冠廷明辭交通部長辦公室主任職務 全力輔選妻洪慈庸

2019-11-10 18:11聯合報 記者游振昇／台中即時報導

交通部長林佳龍辦公室主任卓冠廷剛在臉書宣布，明起辭去交通部的職務，回到台中，全心投入輔選妻子洪慈庸連任立委。

卓冠廷在臉書說，這個決定並不突然，但因為不及向關心朋友報告，可能讓各位不免訝異，麻煩給他一點時間，聽他說說這幾年的觀察跟感受。

他說和洪慈庸結婚2年多來，對妻，自己有許多不捨跟愧疚。他說妻是女性政治工作者，到了適婚年齡，結婚、生子，是再自然不過的事情。很多立委在任內生小孩，得到滿滿的祝福。「當然，不少人祝福慈庸，但卻也有人拿來訕笑及羞辱慈庸。」

他說有時候自己會想，如果自己不要出現，妻會不會在政治上走得更好？這兩年多來，也有些人覺得，妻是不是得到很多他的幫忙？但事實上，他在台中市政府任內，經歷林市長連任苦戰，而後到交通部服務，因為公務繁忙，實在沒能好好協助辛苦的太太。妻這次連任，大家都知道，非常艱辛，身為她的先生，他辭官回家，幫忙她握每一雙手，幫忙她跟大家爭取支持，是他必須要做的事情。

卓冠廷說這3年多來，妻洪慈庸幾乎每天早上5點多起床，晚上忙到10點多回家。每天20幾個行程，是稀鬆平常的事，他也因為工作關係，應酬也多，夫妻聚少離多。有時候幾個月一次，二人晚上剛好有空檔，一起聚聚吃個晚餐，就已經是非常開心的事；「我們從來沒有因此自怨自憐，因為這是從事公眾事務工作應該有的覺悟，既然受人民託付，我們要把握每一分鐘，為大家服務。」

卓冠廷在臉書細數妻子立委任內，對地方建設爭取等政績，他寫「然而，這幾年來，部分人士對慈庸非常惡毒的抹黑及謾罵，從來沒有停過，隨著選舉接近，更是變本加厲。身為她的先生，沒能為她多做些什麼。當我偶而為她抱不平時，她總說，我們年輕人從事公眾事務，就是要顯示我們努力的價值，我們就是要改變這樣的文化。」

卓冠廷臉書寫「這個時刻，我有責任回家，善盡為人丈夫及為人父親的責任。很謝謝佳龍部長的支持，在我向他提出辭呈後，支持我的決定。」

卓冠廷今天宣布，明天起辭去交通部長辦公室主任職務，輔選妻洪慈庸參選立委。圖。洪慈...
卓冠廷今天宣布，明天起辭去交通部長辦公室主任職務，輔選妻洪慈庸參選立委。圖。洪慈庸服務處提供
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卓冠廷洪慈庸

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