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影／賴清德南投輔選第一站 挺蔡培慧力讚她「很有愛」

2019-11-10 15:27聯合報 記者賴香珊／南投即時報導

蔡英文總統與立委蔡培慧聯合競選總部今在南投縣埔里鎮舉辦成立大會，行政院前院長賴清德現身站台，大讚蔡培慧「傑出、有勇氣」捨不分區轉戰區域立委，用行動展現愛南投，因此南投第一站就幫她輔選，且隨車隊掃街，盼將她送進國會。

「蔡培慧凍蒜！蔡英文凍蒜！」雙蔡競總成立台上舞蹈、空手道精彩演出，蔡培慧則在台下逐一與支持者握手問候，氣氛熱烈；而賴清德一到場，支持群眾紛起身搖旗，甚至擁上前搶握手、牽手或合影，也有人不斷高呼「副總統」，人氣強強滾。

賴清德指出，蔡培慧是台大博士、是南投女兒，更因對社會貢獻表現傑出，而獲黨中央器重出任不分區立委，而民進黨提名不分區制度是能連續當2任，但蔡卻婉拒連任不分區，他很好奇，問了才知道因為「愛南投」要轉戰區域更深入基層。

賴大讚蔡認真打拚，還「很有愛」且提到，當院長時發現蔡質詢議題都心繫基層，愛農民、顧教育也護新住民，3年來推動農業職業保險、修復113條農水路、改善56校教育環境、創設新住民清寒和優秀獎學金，也注重偏鄉交通和醫療發展。

賴說，選民一定要支持有愛心的，懇求南投鄉親要選真正愛南投、關心弱勢的蔡培慧，成全她進軍立法院，所以一票投蔡培慧，一票投蔡英文，不分區這票也要蓋給民進黨，席次過半才好推政策；之後賴更隨車隊陪同蔡到埔里市區掃街拜票。

行政院前院長賴清德今到南投輔選，為民進黨立法委員蔡培慧站台，還陪同她隨車隊到埔里...
行政院前院長賴清德今到南投輔選，為民進黨立法委員蔡培慧站台，還陪同她隨車隊到埔里市區掃街。記者賴香珊／攝影
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總統蔡英文與立委蔡培慧聯合競選總部今在南投縣埔里鎮舉辦成立大會，行政院前院長賴清...
總統蔡英文與立委蔡培慧聯合競選總部今在南投縣埔里鎮舉辦成立大會，行政院前院長賴清德今現身站台。記者賴香珊／攝影
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總統蔡英文與立委蔡培慧聯合競選總部今在南投縣埔里鎮舉辦成立大會，行政院前院長今現...
總統蔡英文與立委蔡培慧聯合競選總部今在南投縣埔里鎮舉辦成立大會，行政院前院長今現身站台。記者賴香珊／攝影
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蔡培慧蔡英文賴清德2020選舉南投縣立委2020選舉

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