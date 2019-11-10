親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

否認郭宋配 劉宥彤：引起過度聯想 向廣大郭粉道歉

愛吃辣的都知道！名店「大王麻辣乾麵」爆內鬨 父子隔空互嗆

籌遲緩兒早療經費 九天民俗演出盼大眾購票支持

2019-11-10 11:04聯合報 記者鄭國樑／即時報導

九天民俗技藝團與寶貝潛能發展中心明年1月18日舉辦第5屆「鬥陣來 聽我們打鼓」，...
九天民俗技藝團與寶貝潛能發展中心明年1月18日舉辦第5屆「鬥陣來 聽我們打鼓」，九天寶貝聯合慈善公演。圖／桃園市寶貝潛能發展中心提供
分享
睿睿(化名)剛進到中心時，還不到3歲，媽媽發現睿睿成長時，比一般的孩童發展還要緩慢，心中非常的擔憂，走入醫院時被檢測出是發展遲緩中度。

媽媽帶著睿睿到寶貝潛能發展中心就讀，在老師們及專業團隊的指導下，睿睿開始敞開心胸，學習與人相處並接觸了打鼓，在中心一年的學習，睿睿再回到醫院接受檢測時，已從中度降為輕度，並順利從中轉出到一般幼兒園就讀。

喜歡音樂的睿睿，依舊每周回到中心練習，找到了自己的興趣，第一次上台非常的緊張，但是經過幾次的練習，加上站台練習的次數的增加，現在睿睿站在舞台上時，已能露出自信的笑容了。

九天民俗技藝團與寶貝潛能發展中心明年將舉行第五屆「鬥陣來 聽我們打鼓」九天寶貝聯合慈善公演，2020年1月18日將在桃園婦女館有兩場演出。

日前辦宣傳活動時，九天民俗技藝團團長許振榮、藝術總監許懷文、副團長瑪利亞到場支持身心障礙幼童，許振榮表示，九天寶貝聯合慈善公演這明年邁入第五屆，看到許多身心障礙幼童5年來不間斷的練習，真的非常辛苦也進步非常多，希望邀請社會大眾身體力行，購票支持特殊孩子的表演。

寶貝潛能發展中心主任陳美谷指出，九天民俗技藝團透過專業的陣鼓教學，讓身障幼童學習正統的鼓藝表演，讓他們有機會站上舞台，展現自我，並透過公益演出活動幫助身心障礙幼童，募集身心障礙幼童的早期療育經費。

陳美谷說，音樂課程的教學，幫助身障幼童在肢體復健、認知理解、情緒抒發等各方面，每位慢飛寶貝學會一首曲子，需花費半年至1年的時間，但是只要給機會嘗試，他們是可以的。明年公演售票目前銷售不到1成，售票狀況很差，希望邀請社會大眾伸出援手來聽慢飛寶貝辛苦練習的成果。109年1月18日九天寶貝聯合慈善公演，購票請電洽寶貝潛能發展中心033329319。

陳美谷說每位慢飛寶貝學會一首曲子，需花費半年至1年的時間。圖／桃園市寶貝潛能發展...
陳美谷說每位慢飛寶貝學會一首曲子，需花費半年至1年的時間。圖／桃園市寶貝潛能發展中心提供
分享
九天民俗技藝團團長許振榮表示，看到許多身心障礙幼童練習，真的非常辛苦也進步非常多...
九天民俗技藝團團長許振榮表示，看到許多身心障礙幼童練習，真的非常辛苦也進步非常多，希望大家購票支持特殊孩子的表演。圖／桃園市寶貝潛能發展中心提供
分享

身障身心障礙生募款

相關新聞

順澤宮爆人潮…哪位大咖？伊登來了

2019-11-10 00:17

南投封街拍懸日 千人擠爆了

2019-11-10 00:09

把點串成線 中區老屋「活」了

2019-11-10 00:05

消失21年中央書局 重返台中

2019-11-10 00:02

彰化首任市長杜錫圭故宅 歷史建築公告撤銷確定

2019-11-09 22:26

影／伊登戴著冠軍帽參訪順澤宮 明年東奧若奪冠他會來還願

2019-11-09 22:18

影／社頭芭樂王今年銀恨 今年中部芭樂評鑑冠軍落在埔心

2019-11-09 20:39

南投懸日景觀 封閉鬧區道路上追日迷拍好、拍滿

2019-11-09 19:19

親民黨徵召律師吳光中 投入台中第六選區立委戰局

2019-11-09 17:09

搭公車賞新社花海 台中推4條免費接駁車

2019-11-09 17:09

影／蘇貞昌拉著黃秀芳站上板凳 找回黨外時代的熱情

2019-11-09 17:08

影／同志遊行台中車站登場 百名警力護交通順暢

2019-11-09 15:55

會動的小王子與玫瑰星球 新社花海今開幕

2019-11-09 15:40

台中同志遊行2.5萬人上街 呼籲重視性別暴力

2019-11-09 15:17

戴順澤宮帽的挪威選手來了！下午將到順澤宮還願

2019-11-09 12:27

南投選委會模擬總統立委投票 避免去年選舉亂象重演

2019-11-09 12:13

搶攻醫療4.0！中國附醫微軟簽意向書全力打造AI醫院

2019-11-09 12:09

合歡山馬拉松賽起跑 2千名選手直奔3275公尺高山

2019-11-09 12:00

百年台中市役所展現「文創BRAVO」 17局聯合秀文創成果

2019-11-09 10:01

六千人一早健行 國稅中區活動強強滾

2019-11-09 09:18

昔日險遭砍除今變迎客鳳凰木 彰化縣長官邸很有故事

2019-11-09 06:45

田中520黑白兩稻 陣頭相挺11月9日登場

2019-11-05 00:34

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00
看更多

熱門文章

新竹市機車族注意！停這裡小心被罰

2019-11-09 19:58

前瞻計畫補助來了 桃園將新設這2處立體停車場

2019-11-09 18:31

影／落羽松秘境樹未紅人車已至 今年沿路畫紅線禁停

2019-11-09 16:53

戴順澤宮帽的挪威選手來了！下午將到順澤宮還願

2019-11-09 12:27

影／伊登戴著冠軍帽參訪順澤宮 明年東奧若奪冠他會來還願

2019-11-09 22:18

影／宜蘭中興文創200萬人潮 新設九號製造所開張了

2019-11-09 13:03

雄女畢業30年校友超級尋人 社群軟體、家訪找回1300人

2019-11-09 15:32

搭公車賞新社花海 台中推4條免費接駁車

2019-11-09 17:09

彰化首任市長杜錫圭故宅 歷史建築公告撤銷確定

2019-11-09 22:26

台中同志遊行2.5萬人上街 呼籲重視性別暴力

2019-11-09 15:17

台南市民注意！節能補助經費快用光 13日停止臨櫃受理

2019-11-09 15:29

南投懸日景觀 封閉鬧區道路上追日迷拍好、拍滿

2019-11-09 19:19

推動改造城市景觀 林智堅獲亞太區景觀建築傑出人物獎

2019-11-09 13:32

台北開始跨年啦！ 東區耶誕主燈和街道燈飾點亮台北

2019-11-09 21:48

金門烈嶼將軍堡海灘漂對岸豬屍 檢出非洲豬瘟

2019-11-09 20:50

下周強力取締！雜物占標線人行道 最高罰2400元

2019-11-09 12:32

北市信義區有羊出沒！松菸3寵物羊變成打卡新地標

2019-11-09 20:09

影／社頭芭樂王今年銀恨 今年中部芭樂評鑑冠軍落在埔心

2019-11-09 20:39

影／同志遊行台中車站登場 百名警力護交通順暢

2019-11-09 15:55

影／名人「穿草鞋」帶路 體驗獅潭樟之細道人文地景

2019-11-09 23:32

影／三灣落羽松秘境葉漸紅 今年新添馬纓丹紫色浪漫

2019-11-10 08:13

會動的小王子與玫瑰星球 新社花海今開幕

2019-11-09 15:40

高市纜線下地 拔掉532支電桿

2019-11-09 23:49

台灣鳥史上首筆確認紀錄 西方澤鵟現身墾丁龍鑾潭

2019-11-09 14:40

北海岸藍鵲觀海平台打卡新熱點 無敵海景加極北燈塔

2019-11-09 21:02

影／基隆好食漁夫鍋冠軍店 海味巧妙融合在地特產

2019-11-10 09:08

82歲比利時籍護士奉獻半世紀 守護雲林偏鄉醫療

2019-11-10 09:45

桃園外送員車禍1死、41傷 2工會最快這周成立

2019-11-09 20:18

立委鄉長捲褲管扛笱搶水 與民一起體驗缺水苦

2019-11-09 15:29

小王子與玫瑰 在新社花海重逢

2019-11-10 00:06

蕭美琴力邀 紙風車劇團花蓮演出大受好評

2019-11-09 19:59

卓榮泰要鄉親挺蔡英文王定宇 籲「雙殺」韓國瑜洪秀柱

2019-11-09 17:12

三灣落羽松轉紅 遊賞秘境小心誤入「違」機

2019-11-10 00:23

陳菊批韓國瑜 高雄市藍綠議員各有話說

2019-11-09 17:06

獅潭樟之細道 探客庄風情

2019-11-10 00:27

親民黨徵召律師吳光中 投入台中第六選區立委戰局

2019-11-09 17:09

侯友宜：智慧停車場 4年建30座

2019-11-09 23:57

卓榮泰：有決心明年讓高雄8席立委全上

2019-11-09 21:10

不只會做菜還寫一手好字 林欽商、陳龍盛預計再辦聯展

2019-11-09 16:31

橘子紅了！竹崎邀民眾品嘗在地椪柑

2019-11-09 13:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top