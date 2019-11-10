籌遲緩兒早療經費 九天民俗演出盼大眾購票支持

2019-11-10 11:04 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ／即時報導



九天民俗技藝團與寶貝潛能發展中心明年1月18日舉辦第5屆「鬥陣來 聽我們打鼓」，九天寶貝聯合慈善公演。圖／桃園市寶貝潛能發展中心提供 分享 facebook 睿睿(化名)剛進到中心時，還不到3歲，媽媽發現睿睿成長時，比一般的孩童發展還要緩慢，心中非常的擔憂，走入醫院時被檢測出是發展遲緩中度。

媽媽帶著睿睿到寶貝潛能發展中心就讀，在老師們及專業團隊的指導下，睿睿開始敞開心胸，學習與人相處並接觸了打鼓，在中心一年的學習，睿睿再回到醫院接受檢測時，已從中度降為輕度，並順利從中轉出到一般幼兒園就讀。

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喜歡音樂的睿睿，依舊每周回到中心練習，找到了自己的興趣，第一次上台非常的緊張，但是經過幾次的練習，加上站台練習的次數的增加，現在睿睿站在舞台上時，已能露出自信的笑容了。

九天民俗技藝團與寶貝潛能發展中心明年將舉行第五屆「鬥陣來 聽我們打鼓」九天寶貝聯合慈善公演，2020年1月18日將在桃園婦女館有兩場演出。

日前辦宣傳活動時，九天民俗技藝團團長許振榮、藝術總監許懷文、副團長瑪利亞到場支持身心障礙幼童，許振榮表示，九天寶貝聯合慈善公演這明年邁入第五屆，看到許多身心障礙幼童5年來不間斷的練習，真的非常辛苦也進步非常多，希望邀請社會大眾身體力行，購票支持特殊孩子的表演。

寶貝潛能發展中心主任陳美谷指出，九天民俗技藝團透過專業的陣鼓教學，讓身障幼童學習正統的鼓藝表演，讓他們有機會站上舞台，展現自我，並透過公益演出活動幫助身心障礙幼童，募集身心障礙幼童的早期療育經費。