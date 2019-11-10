影/田中馬世界三鐵冠軍伊登領跑 牛排龍蝦音樂超強補給
2019-11-10 08:59
聯合報 記者林敬家
／即時報導
台灣米倉田中馬拉松今天登場，世界三鐵冠軍伊登受邀領跑，體驗被譽為最有人情味的馬塞松賽事，田中馬補給向來讓跑者期待，今年賽道上除了有社區在地美食，也有烤大豬、桶仔雞、龍蝦、牛排，讓跑者感受在地滿滿熱情。
田中馬拉松今年獲得體育署審查成為「台灣品牌國際賽事」，與台北馬拉松、新北萬金石馬拉松及高雄馬拉松並列為台灣4大馬拉松賽事，田中鎮ㄧ早就熱鬧滾滾，社區、學校、在地企業與團體總動員，民眾加油聲、婆婆媽媽拿著鍋碗敲擊聲以及音響音樂聲，學校樂團聲響在市區此起彼落，有啦啦隊又唱又跳運動量不少於跑者，也有加油團拿著大聲公隊經過的跑者一一唱名，給予跑者鼓勵，相當熱情。
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田中馬除了吃的補給豐富，今年還首度出現 「音樂補給」，與風潮唱片合作，在半馬與全馬賽道路徑設計「森林廊道」及「贊天宮」兩區主題曲放送，接近終點站還有非擊鼓樂團駐點，與田中當地團隊一同為選手打氣。
今天是伊登抵台第二天，他透過翻譯時表示，很高興與所有跑者一起參加賽事活動，今天與縣長一起跑短程路跑，感受台灣風采，明年將參加東京奧運，希望2021年也有機會再到台灣參加三鐵賽。
彰化縣長王惠美說，這次總共有7場馬拉松嘉年華，特別邀請伊登參加最有特色的田中馬，感受田野風情與人情味，田中馬今年路線也經過社頭「襪子的故鄉」，讓大家更了解彰化的產業，跑者來參加馬拉松之外，也可以到在地旅遊，只要是縣內配合的旅宿業，住一晚，就會得到一張順澤宮的平安符，憑著這張平安符就可以到順澤宮領取一頂帽子。
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