彰化首任市長杜錫圭故宅 歷史建築公告撤銷確定

2019-11-09 22:26 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ／即時報導



彰化市首任民選市長「杜錫圭故居」即彰化縣歷史建築「彰化綿豐洋行」，被所有權人拆除後，彰化縣政府仍公告為歷史建築，所有權人不服，在訴願不成後，提起行政訴訟，縣府一、二審敗訴，上訴最高行政法院，法官以建物遭破壞拆除後，主構件已滅失，回復原狀後是否仍有其歷史建築價值仍有疑義為由，近日裁定撤銷歷史建築公告處分，縣府表示遺憾。

彰化縣文化局在105年12月12日受理民眾提報「杜錫圭故居」為歷史建築，並在同日立即邀請文化資產審議委員至現場勘查，初步判定為 具有文化資產價值潛力建造物，並函知提報人及所有人，依文化資產保存法第14條規定於105年12月26日將「彰化杜錫圭故居」列入列冊追蹤案件。

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「彰化縣杜錫圭故居」卻在106年1月14日遭拆除，彰化縣政府在拆除當下立即啟動暫定古蹟程序，經107年1月10日彰化縣有形文化資產審議委員會決議通過登錄為歷史建築，並在同年6月19日公告，名稱為「彰化綿豐洋行」。

所有權人維瓦第有限公司不服，提起訴願，經文化部作成訴願駁回決定，所有權人提起行政訴訟，經臺中高等行政法院今年8月1日判決撤銷登錄歷史建築公告處分，縣府提起上訴，最高行政法院仍在今年10月17日裁定上訴駁回，全案判決確定。

最高行政法院及臺中高等行政法院都認為「彰化綿豐洋行」遭破壞拆除後，主構件已滅失，無建築物形體存在，後續恢復原狀困難重重，且回復原狀後是否仍有其歷史建築價值，仍有疑義，認定上訴不合法，故撤銷歷史建築公告處分。

縣府對該訴訟結果深表遺憾，強調其實不只彰化縣，其他縣市也遭遇過相同的情形，像是台北市青雲閣及新竹市太原第，皆因建物遭故意拆除，而導致後續審議受阻，但經過多次協調及溝通，仍順利登錄為歷史建築，青雲閣更是原樣、原地蓋回，彰化縣政府參考其他縣市作法，希望能回復「彰化綿豐洋行」原樣，並與所有權人溝通，請其提送修復計畫書至審議委員會，但未得法官採納，遭撤銷登錄歷史建築處分。

另針對此建物在106年1月14日被所有權人故意拆除，彰化縣政府已在106年依文化資產保存法對當時所有權人處以裁罰200萬元，所有權人不服，提起行政訴訟，目前該案由最高行政法院審理中。