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挪威選手戴冠軍帽參訪順澤宮 明年東奧若奪冠會來還願

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影／伊登戴著冠軍帽參訪順澤宮 明年東奧若奪冠他會來還願

2019-11-09 22:18聯合報 記者何烱榮／彰化即時報導

戴著「埔鹽順澤宮帽子」勇奪法國尼斯鐵人三項世界錦標賽金牌的挪威23歲選手伊登，今天搭機來台參訪埔鹽順澤宮，廟方出動醒獅團敲鑼打鼓迎接遠來的貴客，1千多名民眾為一睹「世界冠軍」風采熱情跟拍歡迎，讓伊登留下深刻的印象。

伊登說：「我向神明許下願望，希望明年可以在東京奧運再度奪得金牌，如果願望成真，他會再回到順澤宮廟宇參拜還願。」

9月8日伊登參加法國尼斯鐵人三項世界錦標賽，衝到終點奪冠時，他頭頂戴的「埔鹽順澤宮」帽子，非常搶眼，也引起世界華人注意，很好奇伊登怎會戴著「埔鹽順澤宮」帽子，也紛紛打聽順澤宮在那裡和供奉什麼神明？讓埔鹽順澤宮一夕爆紅，彰化縣長王惠美力伊登到彰化縣

縣府除安排伊登到埔鹽鄉參訪順澤宮，10日清晨也要參加被形容台灣最有人情味的田中馬拉松活動，為1.5萬多名選手領跑，11日還要到縣府參加「彰化羊肉節暨孚牛節」宣傳活動。

今上午王惠美到桃園機場迎接伊登、下午4 時在王惠美、鄉長許文萍和順澤宮主委魏信陪同下走進廟裡，縣府尊重伊登不拿香拜拜的信仰，王惠美獻花後，由伊登獻果。

伊登收到豐厚禮物，王惠美送上1幅由台灣國寶級鹿港書法家吳肇勳所寫「神助結誼」字畫，紀念順澤宮牽起的這段異國友誼，許文萍事先打了1塊小金牌，刻有伊登(Gustav Iden)及埔鹽鄉名(Puyan)英文字樣的金牌項鍊紀念，親自幫伊登擊在脖子，還送送上埔鹽在地農特產，包含神農獎冠軍米保信米和花椰菜乾。

魏信顧也代表順澤宮，送上自產的「順澤宮」即溶咖啡禮盒，及用琉璃打造的台灣水鹿，要預祝他在明年大賽中「一路領先」。伊登和王惠美也在順澤宮委託彰化監獄受刑人所打造的巨型冠軍帽花燈上簽名留念。

伊登說，來到這裡，讓他覺得非常不可思議，這感覺比在尼斯贏得三鐵冠軍更好，看到這麼多的人一起等著歡迎他，還跟他戴著一樣的帽子，感覺很奇妙，他希望每個來到這裡的人都能跟他一樣幸運、充滿活力。

伊登說，當初在東京街頭地上撿起這頂帽子，但日本、法國的友人都沒人知道上面的字是什麼意思，他認為戴這頂帽子可以跟其他選手很不一樣，也可能會帶給他幸運，因而戴著帽子參事，最後拿下金牌，證明他當初的決定是非常正確的。

許文萍事打了1塊刻有伊登(Gustav Iden)及埔鹽鄉名(Puyan)英文字...
許文萍事打了1塊刻有伊登(Gustav Iden)及埔鹽鄉名(Puyan)英文字樣的金牌項鍊，送給伊登，還送送上埔鹽在地農特產。記者何烱榮／攝影
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挪威三鐵選手伊登（右6）與縣長王惠美、埔鹽鄉長許文萍等人，在巨型順澤宮帽花燈前合...
挪威三鐵選手伊登（右6）與縣長王惠美、埔鹽鄉長許文萍等人，在巨型順澤宮帽花燈前合照。記者何烱榮／攝影
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埔鹽順澤宮主委魏信顧（左3）送上順澤宮帽子和佯手禮給伊登。記者何烱榮／攝影
埔鹽順澤宮主委魏信顧（左3）送上順澤宮帽子和佯手禮給伊登。記者何烱榮／攝影
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法國尼斯鐵人三項世界錦標賽奪冠的挪威選手伊登，今天搭機來台，下午到埔鹽順澤宮參訪...
法國尼斯鐵人三項世界錦標賽奪冠的挪威選手伊登，今天搭機來台，下午到埔鹽順澤宮參訪，吸引1千多名民眾熱情歡迎。記者何烱榮／攝影
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彰化縣長王惠美（左）送上1幅由台灣國寶級鹿港書法家吳肇勳所寫「神助結誼」字畫給伊...
彰化縣長王惠美（左）送上1幅由台灣國寶級鹿港書法家吳肇勳所寫「神助結誼」字畫給伊登，紀念順澤宮牽起的這段異國友誼記者何烱榮／攝影
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挪耍鐵人三項選手伊登（左）開心地拿著紅包，準備送到醒獅團的獅子嘴裡，體驗台灣傳統...
挪耍鐵人三項選手伊登（左）開心地拿著紅包，準備送到醒獅團的獅子嘴裡，體驗台灣傳統民俗。記者何烱榮／攝影
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埔鹽澤順澤宮邀請挪威三鐵選手伊登和縣長王惠美，在巨型順澤宮帽花燈上簽名。記者何烱...
埔鹽澤順澤宮邀請挪威三鐵選手伊登和縣長王惠美，在巨型順澤宮帽花燈上簽名。記者何烱榮／攝影
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王惠美埔鹽順澤宮

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