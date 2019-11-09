林右昌台中輔選 陪莊競程夜市掃街

2019-11-09 22:29 中央社 台中9日電



基隆市長林右昌南下台中輔選，今天晚上陪著民進黨台中市第5選區立委參選人莊競程前往北屯區太原夜市掃街，逛街民眾搶著拍照，而林右昌也自備神秘小禮物帶來驚喜。

林右昌晚上陪同莊競程到太原夜市掃街，許多逛街民眾聽到林右昌到來，爭相搶著合照，讓林右昌很開心自己在台中也有粉絲，看到小朋友，林右昌還拿出自備的神秘小禮物沙鈴，讓家長及小朋友都意外驚喜。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

由於第5選區（北區、北屯區）是泛藍大票倉，林右昌在接受媒體聯訪時對如何搶票時指出，雖然參選人代表不同政黨，但心中不需要分藍綠，都是要爭取的對象，像他這次尋求基隆市長連任時，成長最多的選票居然是在眷村，以莊競程的誠懇，一定可以打動北北屯區的選民。

對於這次立委選舉有很多政黨提名參選人，林右昌認為，民進黨過去一貫態度及主張一直很明確，總統蔡英文守護台灣的決心及表現大家有目共睹，但總統勝選，國會未過半，民進黨在推動政策及守護台灣民主自由上就沒辦法全力發揮，所以每一席立委都很重要及關鍵，而民進黨中執會也將於13日討論及議決不分區立委名單。

莊競程認為，林右昌今天傳授很多走基層的經驗，新人要勤走基層不要分黨派，握盡每一雙手，就能得到選民的認同。雖然參選爆炸，他對大家都可以投入選舉的民主制度是樂觀的，會照著自己的步調去打這場選戰。

第5選區參選爆炸，檯面上已有6人，包括現任立委國民黨沈智慧、台灣民眾黨謝文卿、親民黨賴建豪、安定力量林秋屏、無黨籍段體佩等。