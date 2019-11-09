社頭芭樂王今年銀恨 今年中部芭樂評鑑冠軍落在埔心

2019-11-09 20:39 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ／彰化即時報導



彰化縣珍珠芭樂進入盛產期，社頭鄉農會昨天舉辦中部地區芭樂評鑑，埔心郷芭樂農徐偉智異軍突起，勇奪第一名，已連續2年奪冠的社頭鄉「芭樂王」蕭振清以些微分數「銀」恨。農會總幹事蕭浚二說，將在明年農民節活動頒獎，目前是芭樂最好吃的季節，產地價格每台斤有25元至35元，芭樂農收益不錯。

今年中部地區芭樂評鑑有15鄉、共109組農民報名，評鑑結果名次如下：第一名徐偉智，第二名蕭振清、翁聰敏、蕭美郎（都是社頭鄉），第三名張國輝(員林市)、陳月娥、蕭昱廷、蕭稟瀚、曾萬得（都是社頭鄉），優勝劉英源、劉賴梨仔、陳秋霖、張國枝、蕭成洽、蕭百容、宋金章、陳昭滿、劉昭耀、劉炳森。

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社頭鄉農會為中部地區芭樂評鑑安排很多活動，最吸睛的，是可愛家政千歲走秀團，也安排市集展售農特產，及現場包肉粽diy，吸引上千名民眾參加；也邀請台中區農業改良場退休場長高德錚、亞洲大學保健營養生技系副教授蔡建鈞在禮堂為芭樂農上課，指導農民最新的芭樂栽培技術及如何合理使用農藥。

台中區農業改良場作物改良課陳盟松說，冬果從白開始成熟，因天氣影響成長較緩緩，到採收期時間長，比夏果多1個月，所以果肉紮實，甜又脆，今年的甜度都超過11度，冬季的芭樂最好，挑選時手感愈沉愈好。

蕭浚二說，社頭鄉珍珠芭樂能打開知名度，全國農會理事長蕭景田功不可沒，十年前蕭景田擔任立委時，在立法院幫社頭農友舉辦芭樂促銷活動，幫農友免費行銷，如今珍珠芭樂遠近有名。