親民黨提名參選中市立委 王全中：不滿年金改革

2019-11-09 20:09 中央社 台中9日電



由檢察官轉任律師的王全中，接受親民黨提名投入台中市立委第4選區選舉，他今天表示，不滿軍公教退休制度與年金改革混在一起，他志在參選，也希望將理念讓選民了解。

53歲的王全中原本是南投地檢署檢察官，本來想要申請退休未獲准，在今年9月30日正式請辭轉任律師，提到這次投入立委選舉，他接受中央社記者訪問表示，想要幫老百姓講一些話，他覺得政府有很多問題，需要有人出來講講話。

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王全中舉例說，詐欺集團在國內猖獗，很多被害人都拿不回自己的錢，政府設有那麼多部會，卻在行政方面沒有積極作為，只能靠檢察官偵辦。

還有軍公教退休制度，王全中指出，政府將退休制度跟年金改革混在一起，「講出來的道理都不是理由」，讓老百姓似是而非，也製造很多對立，以他本身來說，從最早的恩給制改為儲金制，而提撥率也愈來愈高，讓他覺得20年來一直在減薪。

台中市立委第4選區（西屯、南屯區）參選人有現任的民進黨立委張廖萬堅、國民黨提名的台中市議員黃馨慧及台灣民眾黨提名的張渝江等人。王全中表示，他志在參選，希望透過參選讓大家知道政府在做什麼、在玩什麼把戲，他有很多想法，將會在選戰過程中讓選民了解。