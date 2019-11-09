南投懸日景觀 封閉鬧區道路上追日迷拍好、拍滿
2019-11-09 19:19
聯合報 記者江良誠
／即時報導
「哇，美呆了」絕美懸日景觀今天傍晚出現在南投市民族路，南投市公所下午4點半封閉民族路部分路段，讓民眾拍個過癮。上千名追日族將民族路擠的水泄不通，手機和專業的大砲望遠鏡頭齊出籠，對著逐漸西沈的夕陽拍攝最美的畫面，也成為街頭奇特景觀。
南投市民族路與公園街口去年11月被發現是拍懸日極佳地點，一輪紅日逐漸隱沒在八卦山映襯民族路兩旁街景相當特殊。前天已有攝影迷到民族路拍攝，大家為了獵取畫面，沒有注意車輛相當危險，南投市公所決定，今天下午4時30分到5時20分，封閉民族路從南陽路到公園路口路段，讓民眾可以安心拍照。
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下午4時多，已經有民眾開始聚集，角度最佳的民族路、公園路口很快就被卡位，人潮並不斷蔓延到光復路口，大家拿出手機、相機，對著夕陽喬角度，還有人土法煉鋼拿出玻璃紙包住鏡頭減少逆光，希望拍出清晰的懸日和街景。
南投市公所表示，民族路兩側住房屋林立，道路連綿數百公尺，因屬東西向道路，往西就是八卦山，每年2月初、11月初，在太陽西下時剛好在民族路中央形成懸日景觀，可看到八卦山和民族路街景。
貓羅溪社區大學攝影老師簡慶南說，現在手機要拍攝懸日都沒問題，只要對準太陽測光，都可拍到又大又圓夕陽，但因逆光街景只能成剪影。如果是單眼相機和望遠鏡頭，搭配半面減光鏡或搖黑卡，減少太陽曝光時間增加街景曝光，就能拍出清晰的夕陽和街景，最近幾天仍可拍攝到懸日，民眾可把握機會。
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