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冠軍帽主人艾登順澤宮還願 祈求東奧奪金再來台

2019-11-09 18:50中央社 彰化9日電

挪威三鐵選手艾登今天下午來到彰化埔鹽鄉順澤宮還願，艾登表示，看到很多人戴跟他一樣的帽子很新鮮，也希望神明保佑讓他拿到東奧冠軍，如果順利奪冠，會再回來謝神。

挪威選手艾登（Gustav Iden）日前參加法國尼斯鐵人三項世界錦標賽以3小時52分35秒成績奪冠軍，由於艾登衝線時頭戴的帽子以中文繡寫「埔鹽順澤宮」，順澤宮製作的帽子因而被稱為「冠軍帽」，許多民眾都向順澤宮索取冠軍帽，順澤宮送出的帽子已超過4萬頂。

彰化縣政府邀請艾登來彰化訪問，艾登今天上午才剛抵達桃園國際機場，下午立即南下來到埔鹽順澤宮；在艾登抵達前，已經有數百名的民眾將順澤宮內外擠的水泄不通，艾登一下車，彰化縣長王惠美立即幫艾登披上印有艾登姓名的彩帶，歡迎艾登來到順澤宮。

艾登接受媒體聯訪時表示，來到順澤宮，看到很多人頭上都戴著跟他一樣的帽子，感覺很新鮮，當初在日本撿到帽子時，他的日本友人只告訴他帽子上面寫的是中文，可能和廟宇有關，也不知道帽子來自順澤宮，這次來到順澤宮希望向神明祈求在東京奧運奪下金牌，如果順利奪金，他會再回到順澤宮感謝神明。

王惠美打趣的說，先前大家來到順澤宮都只能和艾登的照片合影，現在大家可以跟本人合照，而彰化和艾登透過帽子結緣，她要祝福艾登在東奧奪冠，也希望彰化的美透過艾登此行傳播出去。

而艾登一行人也向順澤宮供奉的玄天上帝上香，祈求比賽順利，王惠美也贈送「神助結盟」的書法給艾登，埔鹽順澤宮也贈送名為「一鹿領先」的鹿造型琉璃雕像給艾登，期盼他在明年的東京奧運奪下金牌。

東京奧運埔鹽順澤宮

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