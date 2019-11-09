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搭公車賞新社花海 台中推4條免費接駁車

2019-11-09 17:09聯合報 記者洪敬浤／台中即時報導

台中國際花毯節與新社花海今天開幕，市府規劃4條免費接駁公車與7處免費停車場，呼籲參觀遊客多利用免費公車，可避免塞車、找停車位，又能節能減碳。

新社花海、花毯節與中台灣農業博覽會同時在新社農委會種苗改良場舉行，展期至12月1日。台中市交通局長葉昭甫說，活動期間每天的免費接駁專車，分別自北屯太原停車場、豐原火車站、新社櫻木花道發車，周末增加東勢線從東勢河濱公園往返花海展區，發車間距平日20至30分鐘，假日15至20分鐘。

市府表示，經過新社花海展區的公車，有91路、264路、265路、270路、271路、272路、276路、277路、278路、279路等10條公車路線，展區周邊道路接駁專車與公車可優先通行，可節省交通時間。

交通局表示，花海展區周邊道路狹小，市府開放7處停車場，包含太原停車場、新社高中（假日開放停車）、新社區公所、新社復盛公園、東勢河濱公園、中興嶺停車場與大坑經補庫停車場，各停車場都有交通接駁站。

葉昭甫說，進出新社花海展區的主要道路，只有台三線與東山路，周邊多為狹窄的雙向車道，周邊將進行交通管制，展期每天上午8點到下午6點，部分道路僅供接駁車與公車優先行駛；自行開車的遊客請依指標引導到停車場，再轉乘接駁車。

新社花海、國際花毯節今天開幕，台中市交通局推出4條免費的接駁公車，呼籲遊客多搭乘...
新社花海、國際花毯節今天開幕，台中市交通局推出4條免費的接駁公車，呼籲遊客多搭乘。圖／台中市新聞局提供
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停車場公車台三線

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