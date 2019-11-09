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影／蘇貞昌拉著黃秀芳站上板凳 找回黨外時代的熱情

2019-11-09 17:08聯合報 記者劉明岩／即時報導

民進黨彰化縣第二選區立委參選人黃秀芳今天上午舉辦「蔡英文、黃秀芳芬園聯合競選總部成立大會」，行政院長蘇貞昌帶著黃秀芳、民進黨主席卓榮泰，站在板凳上，慷慨激昂地對群眾發表訴求，讓很多老一輩支持者回味起當年黨外歲月的激情，也給很多年輕者支持者不同體驗。

卓榮泰先是一大早陪著黃秀芳車隊掃街，然後會同蘇貞昌到芬園寶藏寺參拜，隨後一起到芬園黃昏市場參加芬園競選總部成立大會，下午則成立北區競選總部，均各有數百鄉親參加，交通部長林佳龍、基隆市長林右昌也都到場加油打氣。

蘇貞昌在芬園競總成立大會中，未如一般選舉場子上台講演，而是就地搬起板凳，邀請黃秀芳、卓榮泰站上去，隨扈緊張得趨前防護，深怕他跌下來，蘇貞昌則老神在在說：「我72歲了，我站在這裡拚，大家跟我一起為黃秀芳打拚好嗎？」還說：「這才是接地氣」。

蘇貞昌以慣有的慷慨激昂話語， 引燃台下支持者熱情，連續多次鞠躬向選民高喊「拜託」、「衝阿」，讓台下支持者熱情地跟著高喊「衝衝衝」，引燃台下支持者熱情，紛紛高喊「衝衝衝」，他們3人在板凳上數度鞠躬懇託選民，讓年長支持者回憶起當年黨外時期廟口開講的激情。

黃秀芳表示，自擔任立委以來，總是默默的在選區為民眾服務，短短的三年多便已經舉行了超過五十場的親子活動，在文化教育上從來不遺餘力，更在縣庄堤防防災工程向中央爭取了2.5億的預算，也成功爭取了4千萬預算來改善芬園的農地農路、灌溉溝渠。

黃秀芳還說，她推動了溪尾大橋的延伸，也順利的爭取到了3千萬預算讓自來水延管大工程，也注意到改善學校老舊廁所，一點一滴的努力跟對細節的重視，構築出了她對彰化的熱愛。

黃秀芳拜託民眾將手中神聖的一票投給她，讓她繼續在國會為民喉舌，也一定要將票投給蔡總統、民進黨，讓現在的政策能夠繼續延續下去，讓彰化能夠更進步，2020台灣要贏，彰化也要贏！

行政院長蘇貞昌拉著民進黨彰化縣第二選區立委參選人黃秀芳站在板凳上，為她加油打氣，...
行政院長蘇貞昌拉著民進黨彰化縣第二選區立委參選人黃秀芳站在板凳上，為她加油打氣，讓不少年長支持者回憶到當年黨外時代的激情。記者劉明岩／攝影
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蘇貞昌民進黨卓榮泰2020選舉2020選舉彰化縣立委

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