影／蘇貞昌拉著黃秀芳站上板凳 找回黨外時代的熱情

2019-11-09 17:08 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ／即時報導



民進黨彰化縣第二選區立委參選人黃秀芳今天上午舉辦「蔡英文、黃秀芳芬園聯合競選總部成立大會」，行政院長蘇貞昌帶著黃秀芳、民進黨主席卓榮泰，站在板凳上，慷慨激昂地對群眾發表訴求，讓很多老一輩支持者回味起當年黨外歲月的激情，也給很多年輕者支持者不同體驗。

卓榮泰先是一大早陪著黃秀芳車隊掃街，然後會同蘇貞昌到芬園寶藏寺參拜，隨後一起到芬園黃昏市場參加芬園競選總部成立大會，下午則成立北區競選總部，均各有數百鄉親參加，交通部長林佳龍、基隆市長林右昌也都到場加油打氣。

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蘇貞昌在芬園競總成立大會中，未如一般選舉場子上台講演，而是就地搬起板凳，邀請黃秀芳、卓榮泰站上去，隨扈緊張得趨前防護，深怕他跌下來，蘇貞昌則老神在在說：「我72歲了，我站在這裡拚，大家跟我一起為黃秀芳打拚好嗎？」還說：「這才是接地氣」。

蘇貞昌以慣有的慷慨激昂話語， 引燃台下支持者熱情，連續多次鞠躬向選民高喊「拜託」、「衝阿」，讓台下支持者熱情地跟著高喊「衝衝衝」，引燃台下支持者熱情，紛紛高喊「衝衝衝」，他們3人在板凳上數度鞠躬懇託選民，讓年長支持者回憶起當年黨外時期廟口開講的激情。

黃秀芳表示，自擔任立委以來，總是默默的在選區為民眾服務，短短的三年多便已經舉行了超過五十場的親子活動，在文化教育上從來不遺餘力，更在縣庄堤防防災工程向中央爭取了2.5億的預算，也成功爭取了4千萬預算來改善芬園的農地農路、灌溉溝渠。

黃秀芳還說，她推動了溪尾大橋的延伸，也順利的爭取到了3千萬預算讓自來水延管大工程，也注意到改善學校老舊廁所，一點一滴的努力跟對細節的重視，構築出了她對彰化的熱愛。