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影／同志遊行台中車站登場 百名警力護交通順暢

2019-11-09 15:55聯合報 記者林佩均／即時報導

台中同志大遊行今年邁入第九屆，由人群組成的彩虹隊伍，今天下午在台中市火車站舊站熱情出發，預計經過建國路、民權路約8公里長的路線，再回到站前廣場。由於假日建國路公車與車流量大，台中市警局第一分局派駐100餘名警力投入，沿線疏導交通、維護遊行隊伍與車流行進安全，活動預計今天傍晚6點結束。

中火車站前廣場今天下午舉行「Me Too,I am你我同在」同志大遊行，主辦單位表示，今天下午2點彩虹隊伍開始前進，初估約有5000人參與，預計活動總人次上看1萬人，希望呼籲你我身邊都要「反暴力」，拒絕親密暴力、家庭暴力與國家暴力。

台中市警局第一分局表示，由於遊行路線從台中火車站前廣場出發，沿途行經建國路、民權路、平等街、公園路、自由路、中山路，再回到站前廣場，遊行路線約8公里。

有鑑於假日火車站前車流量大，第一警分局派駐100餘名員警投入，協助各路口車流疏導，並指引遊行隊伍行進方向，避免影響交通動線。警方呼籲，活動期間將到今天傍晚6點，駕駛用路人行經該路段應減速慢行，注意路況。

台中市的雷姓男子今天高舉「FREE HUG」牌子，希望藉由擁抱，傳遞歡樂、幸福與愛，16歲的陳姓學生看到雷男高舉牌子，主動趨前擁抱熱情回應，支持用愛傳遞正向能量。

台中市的雷姓男子今天高舉「FREE HUG」牌子，希望藉由擁抱，傳遞歡樂、幸福與...
台中市的雷姓男子今天高舉「FREE HUG」牌子，希望藉由擁抱，傳遞歡樂、幸福與愛，16歲的陳姓學生看到雷男高舉牌子，主動趨前擁抱熱情回應，支持用愛傳遞正向能量。記者林佩均／攝影
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台中同志大遊行今年邁入第九屆，由人群組成的彩虹隊伍，今天下午在台中市火車站舊站熱...
台中同志大遊行今年邁入第九屆，由人群組成的彩虹隊伍，今天下午在台中市火車站舊站熱情出發。記者林佩均／攝影
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台中同志大遊行今年邁入第九屆，由人群組成的彩虹隊伍，今天下午在台中市火車站舊站熱...
台中同志大遊行今年邁入第九屆，由人群組成的彩虹隊伍，今天下午在台中市火車站舊站熱情出發。記者林佩均／攝影
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台中同志大遊行今天下午在台中市火車站舊站熱情出發，大批警力站在路口協助交通動線順...
台中同志大遊行今天下午在台中市火車站舊站熱情出發，大批警力站在路口協助交通動線順暢。記者林佩均／攝影
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台中同志大遊行今天下午在台中市火車站舊站熱情出發，大批警力站在路口協助交通動線順...
台中同志大遊行今天下午在台中市火車站舊站熱情出發，大批警力站在路口協助交通動線順暢。記者林佩均／攝影
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